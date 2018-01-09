ASUS'un yeni oyuncakları CES 2018'de ortaya çıktı!

4.130mAh pille gelen telefon geçen sene çıkan Asus ZenFone 3 Zoom'dan daha yüksek bir pil kapasitesi sunmasa da, normal amiral gemilerinde bulduğunuzdan daha güçlü bir pile sahip. 5,7 inç'lik 18:9 oranlı 2160x1080 ekranla gelen cihaz, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı sunuyor. Telefonun arka yüzünde 16 megapiksellik standart bir sensör ve 8 megapiksellik 120 derece geniş açılı bir kamera bulunuyor. Arka ve 16 megapiksellik ön kamera, f/2,0 diyafram sunuyorlar.

Max Plus başta gayet iyi görünse de Android'in eski sürümü Android 7.0 Nougat ile çalışıyor. Bu ise hemen atlayamayacağımız bir sorun demek. Yine de telefonun amiral gemilerine has birkaç özelliği hoş bir tasarım altında buluşturmuş olması hoşumuza gitti.







Asus'tan Raspberry Pi'ye rakip: Tinker Board S

Asus geçen sene satışa sunduğu Tinker Board ile kendin yap projeleriyle uğraşanların kalbini kazanmaya çalışmıştı. Tinker Board 4K video ve 24-bit/192kHz ses sunabilen, dört çekirdekli işlemcili, 2GB RAM'li gayet güçlü bir karttı. Yeni Tinker Board S de benzer özelliklere sahip. Kurcalamayı seven programcılar için 40GPIO pin arayüzü ve Linux desteği sunan cihaz, 16GB eMMC depolamaya ve aynı USB portları sunuyor. Kartın şekli aynı olduğu için projenizi yükseltmek için onu dağıtmak zorunda kalmayacaksınız.

Tinker Board S 2018'in ilk yarısında piyasada olacak. Kartın fiyatı henüz açıklanmadı ancak ilk kartın 60 dolar gibi yüksek bir fiyatla satıldığını biliyoruz. Yani Tinker Board S'in fiyat olarak Raspberry Pi ile yarışmasını beklemeyin.







Asus'tan uzay aracı gibi bir router daha

Asus'un sıra dışı router'larını görmediğimiz bir CES, eksik bir CES olurdu. ASUS RT-AX88U öncekilere göre belki biraz daha ince hatlara sahip ancak biraz daha tehlikeli bir canavar. İlk 802.11ax WiFi router olan RT-AX88U, 6.000Mpbs'lik teorik hızlara ulaşabiliyor. Sekiz ethernet portuyla gelen cihazın çıkış tarihi "2018'in birinci yarısı" olarak açıklandı.



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