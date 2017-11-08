ASUS'tan yepyeni bir telefon daha: Pegasus 4S!

Ekran çerçevesi çok ince telefonlar, son zamanların standardı haline geldiler. Xiaomi Mi MIX ile geçen sene başlayan trendi 18:9 ekranlar takip etti. Sadece birkaç ay önce yeni ZenFone telefonlarını tanıtan Asus ise şimdi Pegasus 4S ile bambaşka bir iş çıkarıyor.

Resimlerde de görebileceğiniz üzere yeni telefon, ekranın dışında kalan bölgeleri minimuma indirgemeye çalışıyor 5,7 inç'lik HD+ ekranı 720x1440 piksel çözünürlük sunan cihaz 1,5GHz MediaTek MT6750T işlemciyle çalışıyor ve modele göre 3GB RAM ve 32GB depolama alanı veya 4GB RAM ve 64GB depolama alanı sunuyor.





Arka tarafında 16 megapiksellik ve 7 megapiksellik bir çift lens bulunan Pegasus 4S, 4.030mAh'lik güçlü bir pile sahip. Android 7.0 Nougat'lı telefonun bu pil gücüyle tam bir günü zorlanmadan çıkarmasını bekleyebiliriz. "Gold" ve "Star Black" renk seçenekleriyle gelecek telefonun satışı Çin'de 9 Kasım'da başlayacak.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 9 İLGİNÇ APPLE GERÇEĞİ