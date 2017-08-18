ASUS Zephyrus ortaya çıktı!

ASUS, 16 Ağustos'ta ROG ailesinin yeni üyesi Zephyrus'un ihtişamına yaraşır bir etkinlik düzenledi. ASUS ROG'nin yeni üyesi ultra ince dizüstü oyun bilgisayarı Zephyrus'un etkinliği, ASUS Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler'in ev sahipliğinde Emirgan The Seed'de gerçekleştirildi. Etkinlikte ROG ailesinin yeni üyesi Zephyrus'u deneyimleme fırsatı bulan katılımcılar, Hayko Cepkin konseriyle de eğlendi.

ROG Zephyrus etkinliği, Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü e-sporcuyu da ağırladı. Cizzx, Heaton, Hatex ve Hayko Cepkin'in kozlarını paylaştığı gecede, ASUS ROG'nin sponsoru olduğu ünlü e-sporcu Manuel 'Grubby' Schenkhuizen ve Emil 'Heaton' Christensen de yer aldı. Ünlü e-sports takımları Dark Passage, Crew da konuklar arasındaydı. Katılımcılar hazırlanan özel alanlarda Zephyrus'un yanı sıra ROG ailesinin diğer üyelerini de deneyimleme fırsatı buldu.

Türkiye ve dünyada Gaming pazarının büyümeye devam ettiğini belirten ASUS Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler; "ROG ailemizin yeni üyesi Zephyrus için düzenlediğimiz etkinlikte, e-sporcuları hayranlarıyla bir araya getirme fırsatı bulduk. ASUS olarak, Türkiye gaming pazarında lider konumdayız. Türkiye'nin 2017 ilk yarı verilerine göre, gaming pazarı toplam dizüstü pazarının %10'dan fazlasını alıyor ve önümüzdeki dönemde bu oran artmaya devem edecek. Bu denli yüksek pazar payıyla Türk gaming pazarına karşı sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'de E-spor ve gaming pazarının daha da gelişmesi ve büyümesi için projeler yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

GTX 1080 Max-Q mimarisine sahip en ince dizüstü oyun bilgisayarı olan ROG Zephyrus, sadece 2,24 kg ağırlığı ve 16,9 mm inceliğiyle Ultra-İnce kavramına yeni bir boyut kazandırıyor. Ultra ince magnezyum alaşım gövdeye sahip olan Zephyrus, işlemci ve ekran kartında 10 dereceye varan fazladan soğutmasıyla da oyunlarda kesintisiz performans sunuyor. Zephyrus, kompakt tasarımına sığdırdığı 4-Çekirdekli i7 işlemcisi, 24 GB'a kadar DDR4 RAM'i ve PCIEx4 SSD donanımıyla da oyun deneyimini bir üst boyuta taşıyor. Windows 10'lu ASUS ROG bilgisayarlar, oyun severlere gerçeğe en yakın görüntü kalitesini ve bugüne kadarki en gelişmiş oyun deneyimini sunuyor.