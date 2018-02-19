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    Asus Zenfone 5'in görüntüleri çıktı!

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:

    Birçok telefon markası MWC 2018 etkinliğinde yeni modellerini tanıtmayı planlıyor. Bu markalar arasında bulunan Asus'un etkinlikte tanıtmayı planladığı Asus Zenfone 5'in görüntüleri ortaya çıktı.

    Geçtiğimiz günlerde Asus MWC 2018'de yeni akıllı telefonlarını tanıtacağını açıklamıştı. Bu telefonların Asus Zenfone 5 ve Zenfone 5 Lite olacağını biliniyordu. Asus'un yeni akıllı telefonu Asus Zenfon 5'in görselleri MWC 2018 etkinliğinden önce sızdırıldı.

    Asus Zenfone 5in görüntüleri çıktı

    Sızdırılan görselde iPhone X ile birlikte akıllı telefon piyasasına giriş yapan çentiğin Asus Zenfone 5'de de yer aldığı görülüyor. 18:9 ekran oranına sahip olan cihazın, üst bölümünde sensörler bulunuyor. Bağlantı olarak USB Type-C kullanılan telefon, biri çift SIM kartlı olmak üzere iki farklı model ile satışa sunulacak. Cihazın diğer özellikleri ve fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

    Etiketler: Asus , Zenfone 5 , Özellikler , Görseller
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