Asus Zenfone 5'in görüntüleri çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Asus MWC 2018'de yeni akıllı telefonlarını tanıtacağını açıklamıştı. Bu telefonların Asus Zenfone 5 ve Zenfone 5 Lite olacağını biliniyordu. Asus'un yeni akıllı telefonu Asus Zenfon 5'in görselleri MWC 2018 etkinliğinden önce sızdırıldı.

Sızdırılan görselde iPhone X ile birlikte akıllı telefon piyasasına giriş yapan çentiğin Asus Zenfone 5'de de yer aldığı görülüyor. 18:9 ekran oranına sahip olan cihazın, üst bölümünde sensörler bulunuyor. Bağlantı olarak USB Type-C kullanılan telefon, biri çift SIM kartlı olmak üzere iki farklı model ile satışa sunulacak. Cihazın diğer özellikleri ve fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.