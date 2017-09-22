ASUS Zenfone 4 ve Zenfone 4 Max duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatlar

ASUS merakla beklenen ZenFone 4 ailesini İtalya’nın Roma kentinde düzenlediği organizasyonla tanıttı. Roma’da “New Rome Conventional Hall”da, “We Love Photo” mottosuyla gerçekleştirilen lansmanda ASUS CEO'su Jerry Shen’in sunumuyla; ZenFone 4 Pro, ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie Pro, ZenFone 4 Selfie ve ZenFone 4 Max tanıtıldı.

Yüksek hızlı bağlantıyla anlık fotoğraf paylaşmayı çok daha kolay hale getiren Gigabit Connectivity özelliğinden çift kamera teknolojisine, yeni ZenFone 4 serisi kullanıcısına farklı fotoğraf deneyimi yaşatıyor. ZenFone 4 serisinin üyeleri, kameralarını ve işlemcilerini destekleyen, uzun süreli kullanım imkanı tanıyan bataryaları ile de dikkat çekiyor. Seriden ZenFone Live 5.5”, ZenFone 4 Max ve ZenFone 4’ün Ekim ve Kasım ayları içerisinde Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor.







SHEN: MOBİL FOTOĞRAFÇILIĞI YENİ BİR BOYUTA TAŞIYACAĞIZ

Jerry Shen, gecede yaptığı sunumda “ZenFone 4 ailesinin Avrupa lansmanını yapmaktan dolayı oldukça mutluyuz. ZenFone 4 ailesinin yeni üyeleri mobil fotoğrafçılığı bambaşka bir boyuta taşıyacak. Çift kamera, anlık fotoğraf paylaşımı gibi özellikleriyle öne çıkan ZenFone 4 serisinin yeni ürünleri aynı zamanda uzun süre dayanan bataryaları ile de dikkat çekiyor.”

Profesyonel kalitede fotoğrafçılığı mobile taşıyan çift kamera özellikli ZenFone 4 ailesi, en değerli anları paylaşmak için yeni özelliklerle birlikte geliyor. Bu özelliklerden biri olan Gigabit Connectivity, yüksek bağlantı hızıyla fotoğraf paylaşımını çok daha hızlı hale getiriyor. ZenFone 4 Pro’da bulunan Gigabit Connectivity, 5G teknolojisine geçişin de önünü açıyor.







ZenFone Live 5.5”

ASUS ZenFone Live 5.5”, 13 MP ön ve arka kamerasıyla ışık düzeyi nasıl olursa olsun kullanıcılarının güzel selfie’leri çekmesine imkan tanıyor. ASUS SelfieMaster uygulamasına sahip ZenFone Live 5.5”, bu sayede selfielere, videolara ve sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlara gerçek zamanlı güzelleştirme efekti uygulayabiliyor. Ayrıca ZenFone Live 5.5”, fotoğraf makinesinde yer alan güzellik modu, cilt yumuşatma, yüz özellik dengelemesi gibi özelliklerle de profesyonel kalitede ayarlar yapma olanağı sunuyor.

Softlight LED flaşa sahip ZenFone Live 5.5”, bu sayede düşük ışık koşullarında ışığı hayli iyi yakalayabiliyor. Softlight LED flaş, cilt dokusunun görüntüsünü yumuşatarak da daha iyi selfieler için gerçek cilt tonlarını ortaya çıkarıyor. ZenFone Live 5.5”’ın kamerası PDAF (Faz Tespit Otomatik Odaklama) sistemiyle de saniyeler içerisinde odaklama yaparak görüntüyü netleyebiliyor. 32 saniyeye kadar pozlama sağlayan Pro modu ve sarsıntı önleyici elektronik görüntü sabitleme (EIS) özellikleriyle ZenFone Live 5.5”, iyi görüntü kalitesi sunuyor.

Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemcisiyle performanstan da ödün vermeyen ZenFone Live 5.5” , çerçevesiz 2.5D kavisli camlı ekranıyla öne çıkıyor.



ZenFone 4 ve ZenFone 4 Pro

Gigabit Connectivity özellikli ZenFone 4 Pro, çift kamera sistemine sahip. ZenFone 4 Pro, 1 / 2.55 inç büyüklüğünde, 1.4μm piksel ve geniş f / 1.7 diyafram lensi bulunan Sony IMX362 görüntü sensörüyle birlikte geliyor. Bu görüntü sensörüyle ZenFone 4 Pro, düşük ışıkta daha aydınlık ve net fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca ZenFone 4 Pro, 2X optik olmak üzere 10X zoom özellikli 16MP kamerasıyla da en uzaktaki detayları dahi net bir şekilde yakalayabiliyor. ZenFone 4 Pro, yakalanan ışığı 8 kat artıran ASUS SuperPixel sensörü ve optik görüntü sabitleme teknolojisi (OIS) ile birlikte düşük ışıklarda daha parlak ve canlı görüntü sunuyor. Qualcomm Snapdragon 835 Mobil Platform üzerine kurulu ZenFone 4 Pro, Qualcomm Adreno 540 GPU ile mobil oyunlar için de iyi performans sağlıyor.

5.5 inç ekrana sahip ZenFone 4 ise ailenin bir diğer üyesi Pro’da olduğu gibi çift kamera sistemiyle geliyor. Yeni nesil Snapdragon 630 Mobil Platformu ile güçlendirilen ZenFone 4, yüksek kapasiteli 3300mAh lityum polimer pili ve ASUS BoostMaster hızlı şarj teknolojisiyle de uzun süre kullanım imkanı veriyor. 4GB RAM’e sahip ZenFone 4, Adreno 508 GPU ile Snapdragon 626'ya göre oyun performansında yüzde 30 daha hızlı.

Sony IMX 362 çift piksel görüntü sensörüne sahip ZenFone 4 Selfie Pro, 24MP DuoPixel kamera teknolojisi ile kullanıcılarına yüksek çözünürlüklü selfie çekimleri sunuyor. ZenFone 4 Selfie Pro, aynı zamanda birden fazla kişiyi veya çevredeki objeleri fotoğrafa sığdırmayı kolaylaştıran 120° süper geniş açılı wefie kamerayla birlikte geliyor. ASUS SuperPixel teknolojisiyle donatılmış ZenFone 4 Selfie Pro, 16 MP arka kamerasıyla da 4K UHD çözünürlüğe (3840 x 2160) kadar video çekebiliyor. 4 GB RAM, Adreno 506 GPU ve 64-bit 2.0GHz Snapdragon 625 Mobil Platform ile desteklenen ZenFone 4 Selfie Pro, profesyonel fotoğraf kalitesinin yanında yeni nesil uygulamaları ve oyunları da kolaylıkla çalıştırabiliyor.







ZenFone 4 Selfie ise yüksek çözünürlüklü, 20MP ana selfie kamera ve 120° süper geniş açılı wefie kamera da dahil olmak üzere ön tarafa bakan iki kameraya sahip. Tıpkı ZenFone 4 Selfie Pro’da olduğu gibi ZenFone 4 Selfie de gerçek zamanlı olarak güzelleştirme efektleri uygulayan ASUS SelfieMaster uygulamasına sahip. Kaydedilecek tüm değerli anları daha canlı ve net yakalamak otomatik odak teknolojili ve yüksek çözünürlüklü 16 MP kamerasıyla ZenFone 4 Selfie, Snapdragon 430 Mobil Platform üzerine kurulmuş.

ZenFone 4 Max Serisi, 13MP ana kameraya ve 120° geniş görüş kamerasından oluşan çift arka kamera sistemi ile gün boyu kesintisiz fotoğrafçılık için ideal. İki farklı boyutla piyasaya çıkacak olan ZenFone 4 Max, ZC554KL modeliyle 5.5 inç ekran ve 5000 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor. 5.2 inç ekrana sahip ZC520KL modeli ise 4100 mAh bataryasıyla 4G’de 37 güne kadar bekleme süresi sunuyor. İki modeliyle de istenildiğinde diğer akıllı cihazları da şarj edebilecek bir power bank haline gelebilen ZenFone 4 Max, Qualcomm Snapdragon 425 ve 430 Mobil Platformlarda çalışıyor.

Peki ya fiyatlar?



ASUS Zenfone 4'ün fiyatı 2699 TL, Zenfone 4 Max'in 1399 TL (5.5 inç ekranlı modeli), Zenfone 4 Max'in 1199 TL (5.2 inç ekranlı modeli) ve Zenfone Live 5.5'in fiyatı 1099 TL olarak belirlendi.