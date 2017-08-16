ASUS Zenfone 4 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu

ASUS’un Zenfone serisinin birçok modelini 17 Ağustos’ta tanıtması bekleniyor. Bu modeller arasında Zenfone 4, Zenfone 4 Selfie, Zenfone 4 Selfie Pro ve Zenfone 4 Max modelleri var. Tanıtım günü yaklaştıkça modellerin özelliklerinden birçok sızıntı meydana geldi.

GFX Bench'te ortaya çıkan özellikler Zenfone 4 Pro’nun 12 MP'lik çift arka kamera ile geleceği görünüyor. Çift arka kameranın yanı sıra cihazda 8 MP ön kamera olması bekleniyor.

6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan Zenfone 4 Pro aynı zamanda Snapdragon 835 işlemciye ve Adreno 540 GPU’ya sahip olacak. Ayrıca cihazın Android 7.1.1 ile gelmesi planlanıyor.

Piyasaya son derece iddialı bir şekilde giriş yapması planlanan ASUS’un amiral gemisi Zenfone 4 Pro 17 Ağustos’ta duyurulacak. Fiyatının ise 650 dolar civarında olması bekleniyor.