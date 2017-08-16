MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>ASUS Zenfone 4 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu

    ASUS Zenfone 4 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 08:06Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 08:06

    ASUS’un merakla beklenen amiral gemisi Zenfone 4 Pro’nun özellikleri ortaya çıktı. Merakla beklenen telefon piyasaya iddialı bir giriş yapacak.

    ASUS’un Zenfone serisinin birçok modelini 17 Ağustos’ta tanıtması bekleniyor. Bu modeller arasında Zenfone 4, Zenfone 4 Selfie, Zenfone 4 Selfie Pro ve Zenfone 4 Max modelleri var. Tanıtım günü yaklaştıkça modellerin özelliklerinden birçok sızıntı meydana geldi.

    GFX Bench'te ortaya çıkan özellikler Zenfone 4 Pro’nun 12 MP'lik çift arka kamera ile geleceği görünüyor. Çift arka kameranın yanı sıra cihazda 8 MP ön kamera olması bekleniyor.

    6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan Zenfone 4 Pro aynı zamanda Snapdragon 835 işlemciye ve Adreno 540 GPU’ya sahip olacak. Ayrıca cihazın Android 7.1.1 ile gelmesi planlanıyor.

    Piyasaya son derece iddialı bir şekilde giriş yapması planlanan ASUS’un amiral gemisi Zenfone 4 Pro 17 Ağustos’ta duyurulacak. Fiyatının ise 650 dolar civarında olması bekleniyor.

    Etiketler: asus , zenfone 4 pro , telefon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri