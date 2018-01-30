Asus Zenfone 3'e Android Oreo geldi!

Asus Zenfone 3 modeli için yayınlanan Android 8.0 Oreo güncellemesinde, kullanıcıların en çok dikkatini çeken şey launcher yani değişen başlatıcılar oldu. Yenilenen launcher ile kullanıcılar için hızlı kaydırma özelliği tüm uygulamalar için geçerli hale geldi. Zenfone 3 kullanıcıların genelinin çok kullanmadığı Minimove, Photocollage ve Do It Late uygulamalarının kalktığı yeni güncellemede, "Ayarlar" menüsünün arayüzünde de değişikliğe gidildi.

Daha basit bir arayüz sunan Android Oreo ile kullanıcılar için, bir uygulama içerisinde çalışırken, bir yandan da küçük bir pencere içinde video izlemeyi sağlayan Picture-in-Picture özelliği de aktif oldu. V15.0410.1712.31 sürüm numarasına sahip güncelleme, ek olarak yeni emojiler, gelişmiş pil detayları ve bildirim erteleme gibi birçok yenilik sunuyor.