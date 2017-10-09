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    Aşure ne zaman bitiyor? Aşure nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Aşure ne zaman yapılacak sorusu, Muharrem ayı içerisinde gerçekleştirilen dini gelenek öncesi araştırılmaya başlandı. Komşuluk ilişkilerini de kuvvetlendiren bir yapıya sahip olan Aşure, nasıl yapılacağıyla da araştırılmaya devam ediyor. İşte, Aşure nasıl yapılır ve Aşure günü ne zaman sona eriyor sorusunun cevapları

    Aşure ne zaman yapılacak sorusu araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. İslam coğrafyasında önemli bir yere sahip olan bu gün, Muharrem ayı içerisinde gerçekleştiriliyor. Peki, Aşure günü ne zaman bitiyor? İşte, Aşure nasıl yapılır sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

    AŞURE NE ZAMAN BİTİYOR?

    Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. 16 Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü (30 Eylül Cumartesi günü) başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. 

    AŞURE NASIL YAPILIR?

    Pirinç ve dövme ayıklanıp yıkanır.

    Tencereye konup, üzerini üç-dört parmak aşacak kadar su ilave edilir.

    Tencerenin kapağını kapatmadan ateşe koyulur ve karıştırılır. Beş dakika pişirilip ateşten indirilir. Üzeri kapatılıp bir gece bekletilir.

    Nohut ve fasulyeler de yumuşayıncaya dek haşlanır.

    Bekleyip kabarmış olan pirinç ve dövme biraz sıcak su ilavesi ile ateşe koyulup kapaksız olarak kaynatılır. Dibinin tutmamasına özen gösterilir.

    Sürekli bir kaşıkla karıştırılır. Bir süre sonra altını biraz kısıp, kabukları soyulmuş nohut ve fasulye ilave edilir. Ağır ateşte pişirmeye devam ederken
    1kg şeker ilave edilir.

    Ateşten almaya yakın limonlar rendelenip aşureye katılır ve bir iki taşım daha kaynatılır. Soğumadan kâselere koyulur.

    Fındık ve fıstık biraz kavrulup kuş üzümü ile birlikte servis yapılırken üzerine serpilir.

    Etiketler: aşure , aşure ne zaman bitiyor , aşure nasıl yapılır
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