Aşure nasıl yapılır? Pratik aşure tarifi

Türk mutfak kültürünün en lezzetli tatlılarından aşure, bölgelere ve damak tadına göre değişlik gösteriyor. Buğday, kuru fasulye ve nohut gibi temel malzemelerle yapılan aşure, Nar taneleri, ceviz ya da tarçınla süslenince tadına doyum olmuyor. Çeşit çeşit kuruyemiş ve baklagillerden yapılan aşure tatlısının yaparken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.



Aşure Yapımının Püf Noktası

Bakliyatları bir gece önceden ayrı ayrı kaplarda suda bekletmeniz pişirme süresini kısaltacaktır. Ayrıca aşurenin daha çabuk kıvam alması için de süt kullanabilirsiniz. Aşurenin rengini karartacağı için inciri ayrı bir kapta haşladıktan sonra suyunu süzmelisiniz. Kalan aşureyi sulanmaması ve daha uzun süre dayanması için buzdolabında muhafaza edin



AŞURE MALZEMELERİ

2 su bardağı aşurelik buğday

2,5 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı kuru fasulye

1/2 su bardağı nohut

1/2 su bardağı sarı üzüm

5-6 adet kuru kayısı

8-10 bardak kaynamış su



Bir gece önceden buğdayı iyice yıkayıp bir taşım kaynatın Üstündeki köpüğünü alıp, kaynamış suyun içinde bir gece bekletin. Nohutu ve kuru fasulyeyi de ayrı kaplarda su içinde bekletin. Kayısı, incir, sarı üzüm ve kuru üzümleri ayrı kaplar içinde ıslatıp bekletin.

HAZIRLANIŞI



Nohutu, kuru fasulyeyi ve buğdayı ayrı kaplarda haşlayın. Kayısı ve inciri kesip, üzümü de ayrı kaplarda bir taşım kaynatarak haşlayın. Nohut ve kuru fasulyeyi kaynattıktan sonra kabuklarını çıkarın. Buğday yumuşayınca nohutu ve kuru fasulyeyi ekleyip, hepsini pişireceğiniz büyüklükte bir tencereye alın.



8-10 bardak kaynamış suyu, yaklaşık 3-4 parmak üstünü geçecek kadar buğdayın üstüne ekleyin ve kısık ateşte 30-45 dakika arası pişirin. Yıkanmış ve haşlanmış kuru meyvelerin suyunu süzüp keserek aşurenin içine atın.



Şekeri eklemeden önce tadına bakıp istediğiniz miktarda ekleyin. Tercihen 2,5 su bardağı toz şekeri karıştırarak iyice yedirin. Şeker tamamen eriyince ve aşurenin kıvamı koyulaşınca ateşten alın. Aşureyi ılıyınca kaselere paylaştırın. Dibine çökmemesi için soğuyunca süsleyin. Aşurelerin üstüne önce tarçın serpin, sonra fındık, tuzsuz badem, ceviz, dolmalık fıstık, temizlenen nar taneleri ve kuş üzümünü ekleyin.