Aşure nasıl yapılır, kaç çeşit malzeme kullanılır? İşte Aşure tarifi

Aşure nasıl yapılır sorusu, dini gelenekler arasında önemli bir yere sahip olan bu günde vecibeleri yerine getirmek isteyen kişilerce sorgulanmaya devam ediyor. Çeşitli malzemelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Aşure, tarifi ile sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, dinimizdeki anlamı, malzemeleri ve yapılışı ile sorgulanan Aşure nasıl yapılır sorusunun cevabı!

AŞURE MALZEMELERİ NELERDİR?



Toplumuzda aşurenin pişirilmesi ile ilgili değişik uygulamalar vardır. Aşurenin ana malzemeleri su, dövme, karanfil, nar, susam, nohut, bakla, fasulye, üzüm, fıstık, incir, pirinç, ceviz, şeker maddeleridir. Aşurenin içine konulan malzemeler yörelere, iklimlere, inanışlara, alışkanlıklara bağlı olarak değişiklik gösterir.

AŞURE NASIL YAPILIR? KOLAY AŞURE TARİFİ

Pirinç ve dövme ayıklanıp yıkanır.

Tencereye konup, üzerini üç-dört parmak aşacak kadar su ilave edilir.

Tencerenin kapağını kapatmadan ateşe koyulur ve karıştırılır. Beş dakika pişirilip ateşten indirilir. Üzeri kapatılıp bir gece bekletilir.

Nohut ve fasulyeler de yumuşayıncaya dek haşlanır.

Bekleyip kabarmış olan pirinç ve dövme biraz sıcak su ilavesi ile ateşe koyulup kapaksız olarak kaynatılır. Dibinin tutmamasına özen gösterilir.

Sürekli bir kaşıkla karıştırılır. Bir süre sonra altını biraz kısıp, kabukları soyulmuş nohut ve fasulye ilave edilir. Ağır ateşte pişirmeye devam ederken

1kg şeker ilave edilir.

Ateşten almaya yakın limonlar rendelenip aşureye katılır ve bir iki taşım daha kaynatılır. Soğumadan kâselere koyulur.

Fındık ve fıstık biraz kavrulup kuş üzümü ile birlikte servis yapılırken üzerine serpilir.

AŞURE NEDİR?

Türklerin dini geleneğinde önemli bir yer tutan Aşure kelimesinin aslı; Arapça ‘‘Aşura’’ olup, kameri takvime göre Muharrem Ayının onuncu günüdür. Dini bir terim olarak ise; Muharrem Ayının onuncu gününü ifade eder.

Aşureyi; on sayısı ile ilgili olan aşr ve aşir veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden türemiş Arapça bir kelime kabul edenler olduğu gibi, bu dilde “faula” vezninin bulunmadığını ileri sürerek, İbranice’den geldiğini söyleyenler de vardır.

1. Aşure, Hz. Musa ve kavminin, Firavun’un zulmünden kurtulduğu ve Yahudilerin oruç tutmakla mükellef olduğu bir gündür. Daha çok, müsteşriklerin benimsediği bu görüşe göre, Müslümanların mübarek bir gün olarak kabul edip oruç tuttukları Aşure, Yahudi geleneğine dayanmaktadır.

2. Aşure, Hz. Nuh’tan itibaren bütün Sami dinlerde mevcut olan ve cahiliye devri Araplar’ı arasında da Hz. İbrahim’den beri önemli görülüp oruç tutulan bir gündür.4

Bu görüş, Hz. Aişe ile Abdullah b. Ömer’in rivayetlerine dayanır. Bu konuda Hz. Aişe’den rivayet edilen şöyledir:

“Aşure, Kureyş’in Cahiliye devrinde oruç tuttuğu bir gündü. Resulullah da buna riayet ediyordu. Medine’ye hicret edince bu orucu devam ettirmiş ve başkalarına da emretmişti. Fakat Ramazan Orucu farz kılınınca kendisi Aşure gününde oruç tutmayı bırakmış, bundan sonra Müslümanlardan dileyen bu günde oruç tutmuş dileyen tutmamıştır.” Abdullah b. Ömer’in rivayeti de şöyledir: “Aşure, cahiliyye devri insanlarının oruç tuttuğu bir gündü. Fakat Ramazan Orucu farz kılınınca Resulullah’a aşure konusu sorulmuş O da: ‘‘Aşure Allah’ın günlerinden bir gündür, dileyen bu günde oruç tutsun, dileyen tutmasın’ buyurmuştur.” Ashap arasında ilimleriyle temayüz etmiş bu iki sahabinin rivayetlerinden, Aşurenin cahiliyye devri Araplarınca önemli sayıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Hz. Aişe’nin Aşure gününde Kâbe örtülerinin değiştirildiğini anlatan diğer bir rivayeti de bunu

desteklemektedir.

AŞURE GÜNÜ'NÜN FAZİLETİ NEDİR?

Müslüman Türkler açısından Aşure gününün ehemmiyeti büyüktür. Çünkü bu günde birçok olay meydana geldiğine ve Allah’ın birçok duayı kabul ettiğine inanılır. Bunlar genelde şu şekilde ifade edilirler:

1- Hz. Âdem’ in tevbesi kabul edilmiştir.

2- Hz. Nuh tufandan kurtulmuş ve gemisi karaya oturmuştur.

3- Hz. Davut’ un tevbesi kabul edilmiştir.

4- Hz. Süleyman’a mülkü verilmiştir.

5- Hz. Yunus balığın karnından kurtulmuştur.

6- Hz. Eyyub dertlerine şifa bulmuştur.

7- Hz. Yakub’un gözleri açılmış ve oğluna kavuşmuştur.

8- Hz. Yusuf kuyudan çıkarılmıştır.

9- Hz. Musa Kızıldeniz’i geçip kavmini Firavun’dan kurtarmıştır.

10- Hz. İsa’nın doğumu ve ölümden kurtulup göğe yükseltilmesi bu günde meydana gelmiştir.

11- Hz. İbrahim Nemrut’un ateşinden kurtulmuştur.

12- Hz. Hüseyin bu günde şehit edilmiştir.