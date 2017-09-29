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    Aşure Günü ne zaman? İşte Aşure Günü ibadetleri

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 20:49 | Son Güncelleme:

    Aşure Günü için sadece saatler kaldı. Muharrem Ayı'nın içerisinde yer alan bu özel günde yapılacaklara dair detaylar gündeme geldi. Peki Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan Aşure Günü bu yıl ne zaman, ibadetleri neler? İşte detaylar!

    Muharrem ayının 10. gününü ifade eden ve her yıl farklı bir tarihte idarek edilen Aşure Günü bu yıl yarın yani 30 Eylül itibariyle başlıyor. Peki bu anlamlı günün tarihi nereden geliyor? Aşure Günü ibadetleri neler?

    Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü (30 Eylül Cumartesi günü) başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. 

    AŞURE GÜNÜ NEDİR?

    Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler. 
    Aşûre günü adı verilen 10 Muharrem gününde meydana geldiği rivayet edilen diğer bazı önemli olayları da kısaca şöyle sıralamak mümkündür:

    a. Rivayete göre, Hz. Nuh’un gemisi Tufandan kurtulup Cûdî dağına Aşûre günü oturmuştur. Bilindiği üzere, Hz.Nuh, Allah’ın emri üzerine kendine inananları yaptığı bir gemiye bindirmiş, tufan gerçekleşince, inanmayanlar suda boğularak helak olmuşlardı.
    b. Hz. Ademin tövbesinin kabul edilmesi,
    c.Hz. İbrahim’in Nemrut’un ateşinden kurtulması ve,
    d.Hz. Yakub’un oğlu Yusuf’a kavuşması
    e. Hz. Musa ve İsrail oğullarının Firavunun zulmünden kurtulmaları 10 Muharrem (Aşûre) günü gerçekleştiği rivayet edilen olaylar orasındadır.

    Etiketler: aşure günü , aşure günü ne zaman , aşure günü ibadetleri
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