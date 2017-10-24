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    Aşure günü ne zaman biter? Aşure nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 17:14 | Son Güncelleme:

    Aşure günü ne zaman biter sorusu, bu ay içerisinde dini bir vecibe olarak geçen bu geleneğin ne zaman sona ereceğini merak eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Aşure nasıl yapılır sorusuna da cevap arayan vatandaşlar, bu tatlıyı yaptıktan sonra komşulara ve yakınlara dağıtacak. Peki, Aşure ayı ne zaman başlar ne zaman biter? İşte, Muharrem ayı içerisinde yapılan bu tatlı hakkında detaylı bilgiler

    Aşure nasıl yapılır sorusu, Muharrem ayı içerisinde gerçekleştirilen bu vecibeyi yerine getirmek isteyen kişilerce araştırılmaya başlandı. İşte, Aşure ne zaman başlar ve ne zaman biter sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

    AŞURE NE ZAMAN BAŞLAR NE ZAMAN BİTER?

    Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. 16 Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü (30 Eylül Cumartesi günü) başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. 

    AŞURE NASIL YAPILIR?

    Pirinç ve dövme ayıklanıp yıkanır.

    Tencereye konup, üzerini üç-dört parmak aşacak kadar su ilave edilir.

    Tencerenin kapağını kapatmadan ateşe koyulur ve karıştırılır. Beş dakika pişirilip ateşten indirilir. Üzeri kapatılıp bir gece bekletilir.

    Nohut ve fasulyeler de yumuşayıncaya dek haşlanır.

    Bekleyip kabarmış olan pirinç ve dövme biraz sıcak su ilavesi ile ateşe koyulup kapaksız olarak kaynatılır. Dibinin tutmamasına özen gösterilir.

    Sürekli bir kaşıkla karıştırılır. Bir süre sonra altını biraz kısıp, kabukları soyulmuş nohut ve fasulye ilave edilir. Ağır ateşte pişirmeye devam ederken
    1kg şeker ilave edilir.

    Ateşten almaya yakın limonlar rendelenip aşureye katılır ve bir iki taşım daha kaynatılır. Soğumadan kâselere koyulur.

    Fındık ve fıstık biraz kavrulup kuş üzümü ile birlikte servis yapılırken üzerine serpilir.

    Etiketler: aşure günü , aşure günü ne zaman , aşure nasıl yapılır
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