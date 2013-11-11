Ertesi güne kadar bu şekilde bekletin. Ertesi gün tüm malzemeleri büyük bir tencereye aktarıp üzerine 10 santim çıkacak kadar sıcak su ilave edin ve malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Bir gece önceden ıslatın.

Ertesi gün buğday, kuru fasulye ve nohudu yıkayıp süzdükten sonra iyice yumuşayan malzemelerin üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinci ve bulguru ekleyin. Kaynayan aşureye tozşeker ve yıkayıp süzdüğünüz kuru üzümleri ilave ettikten sonra tavla zarı formunda doğradığınız kuru kayısıları katarak 10 dakika daha pişirin. (Aşureyi sık sık karıştırmayı ve suyu azsa sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin.) Aşure koyu kıvamlı bir çorba gibi olmalıdır. Son olarak, kabuklarını soyup tavla zarı formunda doğradığınız elmaları, (isterseniz bir kahve fincanı kadar gül suyunu) ve ılık sütü de üzerine aktararak yaklaşık 10 dakika daha kaynattığınız aşureyi ocaktan alın. Hafifçe ılık hale gelmesini bekleyip kâselere paylaştırarak üzerlerine tarçın, isterseniz hindistancevizi serpiştirin. Nar, fındık, ceviz ve bademlerle süsleyin. İyice soğuyunca servise sunun

MALZEME LİSTESİ

2 su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı kuru fasulye

Yarım su bardağı nohut

1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı dolusu ince köftelik bulgur

4 su bardağı tozşeker

Yarım su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm (sultani üzüm de denir)

4 adet orta boy elma

8-10 adet kuru kayısı

3 su bardağı ılık süt



Üzeri için;



3 adet narın ayıklanmış tanesi

100 gr fındık içi

100 gr ceviz içi

100 gr badem içi

1 yemek kaşığı toz tarçın

Mevsim meyveleri