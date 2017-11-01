Astsubay cinayetinden yasak aşk çıktı!.. Mirasa konmak için öldürmüşler

Dava dosyasındaki iddialara göre, Astsubay Bekir Uyanık ile eşi Ayşe Uyanık 2003 yılında evlendi. Bu evlilikten iki tane de çocukları oldu. Son bir yılda, Ayşe Uyanık’ın mal varlıklarının değerlendirilmesi konusunda çiftin arasında bazı anlaşmazlıklar yaşanmaya başlandı. 2016 yılının yaz aylarından itibaren Ayşe Uyanık, emekli uzman jandarma Hacı Ömer Genç flört etmeye başladı. Genç, Ayşe Uyanık’tan sık sık para aldı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Yasak aşk yaşayan Uyanık ve Genç, ilişkilerine engel olarak gördükleri Bekir Uyanık’tan kurtulmanın planlarını yapmaya başladı. 25 Şubat 2017 tarihinde Genç, yanında arkadaşı emekli uzman jandarma Mehmet Bezdüz ile birlikte Bekir ve Ayşe Uyanık’ın yaşadığı evin önünde beklemeye başladı. Astsubay Bekir Uyanık, gece yarısına doğru evine girdiği sırada Hacı Ömer Genç, Mehmet Bezdüz tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

KARISI AZMETTİRDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Ayşe Uyanık hakkında “Tasarlayarak eşini öldürmeye azmettirme”, Hacı Ömer Genç ve arkadaşları Mehmet Bezdüz, Mehmet Bilgir hakkında ise “tasarlayarak adam öldürme” suçundan Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı. İddianamede, Ayşe Uyanık’ın Hacı Ömer Genç ile birlikte duygusal ve cinsel beraberlik içinde bulunduğu, bu ilişkiye engel olarak gördüğü eşi Bekir Uyanık’tan kurtulmak istediği iddia edildi.

Hacı Ömer Genç ve diğer şüphelilerin de Ayşe Uyanık’ın mal varlığını istediği gibi idare edebilmek ve kocasından intikal edebilecek mal varlığından yararlanmak için Bekir Uyanık’ı öldürmeye karar verdikleri iddia edilerek, “Ayşe Uyanık’ın azmettirmesiyle Hacı Ömer Genç, Mehmet Bezdüz ve Mehmet Bilgir (maktül) Bekir Uyanık’ı önceden aldıkları karar doğrultusunda tasarlayarak öldürdükleri anlaşılmıştır” denildi.

İddianamede, Astsubay Bekir Uyanık’ın öldürülmesinden iki ay sonra Hacı Ömer Genç’in evinde yapılan aramada üzerinde “30 Mart 2017 Ayşem” yazılı alyans ele geçirildiği belirtilerek, “Bekir Uyanık’ın 25 Şubat 2017 tarihinde ölümünden hemen 33 gün sonra bu alyansın ele geçirilmesi dikkat çekicidir” denildi. Ayşe Uyanık ifadesinde Genç ile ilişkisini kabul ederken, kocasının öldürülmesiyle ilgisi olmadığını savundu.

"BEKİR’İ VURDUK"

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheliler, cinayetle ilgili olarak birbirini suçladılar. Şüpheli Mehmet Bezdüz, olay günü Hacı Ömer Genç’in ortağı olduğu büfeye yanında Mehmet Bilgir ile geldiğini, telaşlı olduklarını belirterek, “Onlara ne olduğu sorunca Hacı Ömer ‘Bekir’i vurduk’ dedi. Benimle fazla konuşmadan her ikisi üzerindeki kıyafetleri çıkartıp bir torbaya koydular. O geceden sonra ben Hacı Ömer sıkıştırdım olayı anlatmasını istedim. Hacı Ömer yanındaki Siirtli Mehmet ile birlikte Bekir Uyanık’ı evinin önünde bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi” iddiasında bulundu.

"ÇOK PARA VAR"

Mehmet Bilgir ise ifadesinde Mehmet Bezdüz’ün “Ayşe Uyanık’ın kocasını öldüreceğiz, kocasından Ayşe’ye büyük paralar kalacak, o paraları biz Ayşe’den her türlü alırız” dediğini iddia etti.

İddianamede şüpheliler Hacı Ömer Genç ve Mehmet Bezdüz’ün kendi istekleri ile emekli olmuş uzman jandarma olduklarına dikkat çekilerek, “Önceki mesleklerinde edindikleri bilgi ve tecrübe itibariyle suç delillerin gizlenmesi, cezai soruşturmadan kurtulma konusunda donanıma sahip oldukları, nitekim öldürme sırasında kullanılan araçta şüphelileri ele verecek hiçbir biyolojik delil ve parmak izinin çıkmadığı, şüphelilerin kendi aralarındaki telefon görüşmelerinde dinlenebileceklerini tahmin ederek temkinli görüşmeler yaptıkları, hatta Ayşe Uyanık’tan ele geçirilen cep telefonu ve kayıtlarından anlaşılacağı üzere öldürme olayından sonra da başka şahıslar adına kayıtlı GSM hatlarını kullandıkları tespit edilmiştir” denildi.

Davanın ilk duruşması 22 Eylül’de görüldü. Sanıklar mahkemede yaptıkları savunmada haklarında suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlarını talep ettiler.