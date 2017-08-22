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Astronot olabilmek için gerekli 5 özellik

Uzaya çıkmak, Dünya'ya dışarıdan bakabilmek çok az insana nasip olan bir şey. Ve bunu sadece astronotlar yapabiliyor. Astronot olmanın onlarca güzel yanı olduğu gibi bunlar arasında; astronot olmak için çıkılan yolda uzay ile ilgili birçok bölümde çalışabilmek yer alıyor. Ve bu pozisyonlarda çalışan insanların çoğu da işlerinden çok memnun kalıyorlar. Bugünkü konumuz astronot olabilmek, NASA’da çalışabilmek. İşte astronot olmak isteyen insanların mutlaka sahip olması gereken özellikler.

Kaynak: Doğan Burda
22 Ağustos 2017 - 12:03:00

Pilotlar ve komutanlar için zorunluluklar

NASA'da yükleme uzmanı, görev uzmanı ve pilot olarak 3 adet çalışan tipi bulunmakta. Eğer pilot olmak istiyorsanız fizik, biyoloji bilimi, matematik veya mühendislik alanlarından lisans diplomalarına sahip olmanız gerekmekte. Bunun yanı sıra minimum 1.57 maksimum 1.90 boya, oturur pozisyondayken 140/90 tansiyona, keskin; yani 20/20 görme yeteneğine sahip olmanız gerekmekte.

Astronot olabilmek için gerekli 5 özellik
 

Kaç yaşında olmalısınız?

NASA’da çalışmak için yaş sınırı olduğu yanlışı ortalıkta bolca gezen bilgilerden. NASA'da bir yaş sınırlaması olmamasının yanı sıra, istatistiklere baktığımız zaman seçilen insanlar genellikle 26 ve 46 yaş araladığında. Bu insanlar, ortalama olarak ise 43 yaşındalar.

 Astronot olabilmek için gerekli 5 özellik

Görev uzmanı için zorunluluklar

Görev uzmanı olmak isteyenlerin, tıpkı pilotlar gibi aynı eğitimleri almaları gerekmekte. Fakat tek fark ile görev uzmanlarının 3 yıllık deneyime sahip olmaları isteniyor. ‘Nerede deneyim kazanılır?’ diye soruyorsanız, onu da şöyle açıklayalım; yüksek lisans 1 yıla, doktora 3 yıla denk düşünüyor. Bunun dışında 1.48-1.93 arası boy, 140/90 tansiyon, 20/20 göz keskinliği tıpkı pilotlarınki gibi olması isteniyor.

Astronot olabilmek için gerekli 5 özellik
 

Sağlık durumu

Bunlar dışında astronot olacak kişi alkol ve sigara kullanmamalıdır, herhangi bir hastalığı bulunmamalıdır, eklemleri normal olmalı ve fonksiyonel bir bozukluk bulunmamalıdır, psikiyatrik bozukluğu olmamalıdır, zihinsel, kişisel ve ruhsal yeteneklerini mutlaka kanıtlamalıdır.

 Astronot olabilmek için gerekli 5 özellik

Amerikan vatandaşı olmak zorundasınız

NASA astronotu olmak istiyorsanız mutlaka Amerikan vatandaşı olmak zorundasınız. Fakat Amerikan vatandaşı olmasanız bile canınızı sıkmayın. Çünkü tarihte bu tarz vakalar daha önceden yaşanmıştı. Franklin Chang-Diaz isimli astronot aslen Amerikan vatandaşı değildi. Ve 1981 yılında vatandaşlığa kabul edilerek astronot olmuştu. Sonrasında yedi uzay aracında çalıştı; bunun yanı sıra önemli başarılara imza attı.

Astronot olabilmek için gerekli 5 özellik
 

 

 

Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 12:09:21
Etiketler: astronot olmak için gereklilikler , nasıl astronot olunur , Hayat
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