Picasso’nun ‘Denizci’si 70 milyon dolara satışa çıkıyor
Picasso’nun nazi toplama kampına sürülme tehdidi altındayken mavi ve beyaz çizgili denizci gömleği giymiş hüzünlü bir adamı resmettiği “Le Marin” adlı eseri, 70 milyon dolar bedelle açık artırmaya çıkıyor.
Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun bir sandalyede mavi ve beyaz çizgili denizci gömleği giymiş hüzünlü bir adamı resmettiği “Le Marin” (Denizci) adlı yağlı boya tablosu 70 milyon dolara satışa çıkarılıyor. Tablonun bir Nazi toplama kampına sürülme tehdidi altındayken çizilen bir otoportre olduğu belirtiliyor.
Christie's Müzayede Evi'nin İzlenimci ve Modern Sanat Bölümü Başkan Yardımcısı Conor Jordan, “Resmin etrafında karanlık bir his var. Gergin, endişeli ve birazda kasvetli. Bu geleneksel bir melankoli sembolü” ifadelerini kullandı.
EN PAHALISI ‘CEZAYİRLİ KADINLAR’
Picasso’nun tablosu, Hong Kong’da düzenlenen müzayedede 3 Nisan’a kadar sergilenecek. Tablo, 15 Mayıs’ta New York Christie’s Müzayede Evi'nde satışa çıkacak. 2015 yılında New York Christie’s Müzayede Evi'nde açık artırmayla satılan Picasso'un "Les Femmes d’Alger" (Cezayirli Kadınlar) adlı eseri ise 179 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı sanat eseri unvanını almıştı.
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