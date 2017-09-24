Asteğmenler operasyonu: 19 gözaltı

Soruşturma kapsamında ifadeler ve yürütülen çalışmalarda, örgüt arşivi ve hiyerarşisi içinde yer alan örgüt üyesi asteğmenler belirlendi. Tespit edilen asteğmenlerin örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları da saptandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmaların ardından İstanbul’da 26 ilçedeki adresler ile Ankara’da sabah saatlerinde operasyon başlattı. 19 örgüt üyesi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.