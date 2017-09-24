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    Asteğmenler operasyonu: 19 gözaltı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    24.09.2017 - 22:23 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 22:23

    İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askerliğini asteğmen olarak yapan ve ByLock kullandıkları belirlenen 19 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. FETÖ/PDY’nin TSK’daki yapılanmasına yönelik 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından soruşturma başlatılmıştı.

    Soruşturma kapsamında ifadeler ve yürütülen çalışmalarda, örgüt arşivi ve hiyerarşisi içinde yer alan örgüt üyesi asteğmenler belirlendi. Tespit edilen asteğmenlerin örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları da saptandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmaların ardından İstanbul’da 26 ilçedeki adresler ile Ankara’da sabah saatlerinde operasyon başlattı. 19 örgüt üyesi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , gözaltı , asteğmen
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