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Astana’ya Türkiye çıkarması

Hacer BOYACIOĞLU-ASTANA
10 Ağustos 2017 - 22:06Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 22:06

KAZAKİSTAN Expo’suna Türkiye çıkarma yaptı. Astana’ya giden Türk ekibine başkanlık yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “21. Yüzyıl Türk ve Kazak yüzyılı olacak. Gelin aramızdaki engelleri kaldıralım” dedi.

Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alana kurulu olan Türkiye pavyonunda düzenlenen Türk günü için Astana’ya giden heyette Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, işadamlarının yanı sıra, Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları, şarkıcı Buray ve Anadolu Ateşi dansçıları da yer aldı. Düzenlenen törende bir konuşma yapan Bakan Zeybekci, “Türkiye özellikle son 15 yılda sağladığı gelişim sayesinde, dünyanın önde gelen ticaret ve yatırım üslerinden biri olma kimliğini haklı bir gururla taşımaktadır. Ülkemizin küresel ekonomideki belirleyici rolü giderek artacaktır, buna emin olun. Bu EXPO’larda yer almak da, Türkiye’nin siyasi ve ekonomi başarılarını güçlü bir şekilde sergilemesi açısından da oldukça etkilidir” dedi.

TERÖRE KARŞI UYARIYORUM

Daha sonrasında düzenlenen Türk-Katar İş Forumu’nda da konuşan Bakan Zeybekci, Kazakistan’a FETÖ’ye karşı “dikkatli olma” çağrısında bulundu. Bazı derneklerin halen Kazakistan’da faaliyette bulunduğunu ifade eden Zeybekci, “Sizleri dünyanın en tehlikeli terör örgütüne karşı uyarıyorum. İş adamlarımıza da burada önemli bir görev düşüyor” dedi.

GELİN HER ŞEYİ KONUŞALIM

Eylül ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan’a geleceğini vurgulayan Zeybekci, yıl sonuna kadar Kazakistan’la somut adım atmak istedikleri konular olduğunu söyledi. Kazakistan’ın dünyanın en zengin element yatağı olduğunu, Türkiye’nin ise önemli bir kavşak noktası olduğunu söyleyen Zeybekci, şöyle devam etti: “Engelleri kaldırmalıyız. Vizeyle ilgili sorun yok ama işgücünün rahat hareket edebilmesiyle ilgili sıkıntılar var. Kazak kardeşlerimize söylüyorum. Türkiye’den başka, dünyanın hiçbir yerinde, tüm verilerini ikiye katlama potansiyeli olan ülke yok.”

Kazakistan Ekonomi Bakanı Timur Suleimenov da, Türk günü için düzenlenen törende yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticaretin yüzde 36 arttığını belirten Suleimenov, “Türkiye’den Kazakistan’a gelen yatırım da 2.1 milyar dolara ulaştı” dedi.

Etiketler: Kazakistan , Astana , gazetehaberleri
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