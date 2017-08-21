Assassin's Creed Origins'ten yeni görüntüler var!

Gamescom etkinliği bugün Microsoft konferansı ile birlikte başladı ve sahneyi de ilk olarak Assassin's Creed'i hikayenin köklerine götürmeyi hedefleyen Assassin's Creed: Origins aldı.

Yapım 27 Ekim tarihinde Xbox One platformu için piyasaya sürülecek. Diğer platformlar için çıkış tarihinin de aynı gün olacağı düşünülüyor. Zira Ubisoft'un süreli bile olsa böyle büyük bir yapımı tek bir platformla sınırlandırmak isteyeceğini düşünmüyoruz.

shiftdelete'in haberine göre yayımlanan videoda ise oynanış görüntüleriyle birlikte hikayenin de biraz tadına bakabilmemiz sağlanmış. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan sizleri Assassin's Creed: Origins'in yeni tanıtım videosu ile başbaşa bırakalım.



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