Assassin’s Creed Origins’in satışları yüzleri güldürdü

Assassin’s Creed Origins geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Video oyun geliştiricisi ve yayımcısı Ubisoft’un CEO’su Yves Guillemot tarafından yapılan açıklamaya göre, serinin son çıkan oyunu Assassin’s Creed Origins’in satış rakamları gayet iyi gidiyor. Assassin’s Creed Origins’in satışlarının %35’i dijital kod olarak satıldı. Assassin’s Creed Syndicate’te bu oran %15’ti. Yani Assasin’s Creed Origins dijital kod olarak satıldığında da %20 artarak serinin önceki oyununa tozunu yutturdu.

Şirket, 2017 yılının 2. çeyreğinde %69.1 oranında büyüyerek 342.6 milyon euro gelir elde etti. Eksta içerik ve mikro ödemeler sayesinde şirket, %82.9 oranında artış gösterdi ve 174.5 milyon Euro kazandı. Assassin’s Creed Origins’in yaptığı satışlarla şirket, büyük bir bataklıktan kurtardı.