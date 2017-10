Assassin's Creed Origins'in oynanış videosu yayınlandı!

Origins, serinin yıllardır süregelen tek düze dövüş mekaniklerine de bir el atmış. Bu sefer karşımızda Dark Souls For Honor ve The Witcher’dan esinlenilmiş olduğu açıkça belli olan bir sistem. Düşmanı karşınıza alıyorsunuz, sağa sola kaykılıyorsunuz ve fırsatını bulunca da saldırıyorsunuz. Emrimize amade bir de okumuz var ki bu konuda olabilecekleri biliyorsunuz zaten, sık öldür işte… Bu ikisinin yanı sıra, sonuçta bir Assassin olduğumuz için gizlilik tarafımız da var. Bu detaylarda çok normal bir şekilde serinin ilk oyunundan beri süregelen mekaniklerden ibaret. Yani işte düşmanı görünmeden yaklaşıp indirmek, bir saman balyasına saklanmak vs. Tabii gizlilik faktörünün içine ok kullanımını da katabilirsiniz.