Assassin’s Creed ile Watch Dogs'taki benzerlik sizi çok şaşırtacak!

Assassin’s Creed’in, Watch Dogs ile aynı evrende geçtiği ile ilgili bazı bilgiler bulunuyordu. 3 yıl önce çıkan Assassin’s Creed Black Flag oyununda bulunan Oliver Garneau karakteri, oyun sırasında Chicago’ya taşınıyordu. Watch Dogs’ta, Chicago şehrinde geçiyor. Watch Dogs’ta bulunan yan görevlerden birinde Oliver Garneau, hedef olarak bulunuyordu. Ubisoft’a bu durum sorulduğunda ise tesadüf olduğunu belirtmişlerdi.

Bu olay geçtiğimiz ay satışa sunulan Assassin’s Creed: Origins ile karşımıza tekrar çıktı. Oyunda, günümüze geldiğimiz bir bölümde bulunan dizüstü bilgisayarda Oliver Garneau isimli bir dosya bulunuyor. Dosyayı açtığımızda ise içinde Watch Dogs’daki karakterimiz Aiden Pearce’ın, Abstergo çalışanı Garneau’yu öldürdüğü görülüyor. Bu sayede iki oyunun aynı evrende geçtiği resmi olarak kanıtlandı.