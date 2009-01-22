Edip Uras yazıyor -Zeki Rıza Sporel (Bir gazetecinin ‘siz hiç yenilgi almadınız mı’ sorusuna cevaben)

1907 Fenerbahçe Derneği’nin 100. Yıl için hedeflenmesine rağmen 102. Yıla girilen şu günlerde büyük emekler sonunda bitirdiği Asr-ı Fener dev kitabının tanıtımı Salı gecesi gerçekten güzel bir törenle yapıldı. Bu kocaman 30 kilo ağırlığındaki kitap azmanı, Fenerbahçe’nin ilk asrının çok nadir belgelerle bir özeti. Detayları basından takip etmişsinizdir, yediğimiz içtiğimiz bizim oldu, gördüklerimizi de paparazziler anlatsın, bizim amacımızı aşar.

60 yıldır Fenerbahçe kongre üyesi olan sunucu Halit Kıvanç’ın kulüp için söylediği övgü dolu sözlerde ‘en büyük’ yerine ‘bize göre en büyük’ deyişi her ne kadar toplanan ‘seçkin’ Fenerbahçeliler arasında mırıldanmalarla karşılaştıysa da, bu yazının konusudur.

Tarih ders olarak ne kadar sıkıcı gözükse de, hayat ilerledikçe ve değeri anlaşıldıkça yüzeysel günlük konuların yanında her şeyi anlamlaştıran ve perspektif kazandıran bir konu halini alıyor. Söylene söylene içi boşalmış laflar, bir spor kulübünün yüzyılı aşkın bir sürede bir ülkede kalbine ve ruhuna dokunduğu milyonlarca insanın gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçmesiyle anlam kazanıyor. Fenerbahçeli olmanın ve Fenerbahçeli hissetmenin aslında ne kadar çok yaşamda fark yarattığını görüyorsunuz.

Gelmiş geçmiş en saçma sloganlardan biri ‘Bir gün Herkes Fenerbahçeli Olacak’. Herkesin Fenerbahçeli olduğu bir yüzyıl böyle bir eser yaratabilir miydi? Bir imparatorluğun sonundan başlayarak kocaman bir cumhuriyetin tarihi ile özdeş bir renklilikle karşılaşabilir miydik bugün? Asr-ı Fener gerçek anlamda titiz bir uğraşın sonunda 3 yıla yakın bir sürede yaratılmış. Birçok kaynak didiklenmiş ve zorlu bir seçimle bu kitaptaki sayfaları doldurmuş. Toplanan tüm belge, fotoğraf ve dokümanlar 2 Terabitlik bir sürücüde toplanabiliyor. İkinci asırlarını yaşayan Galatasaray ve Beşiktaş’ın da böylesi bir çalışmada yaratacakları tarih bundan çok da farklı değildir eminim. Bu ülkenin renklerinin en güzel yansımaları, rekabetin olduğu kadar son yıllarda kasıtlı şekilde bozulmaya çalışılan dostlukların, birlikteliklerin ve beraber yaşanmışlıkların sonucu değil mi aslında?

‘Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğü’ diyen rahmetli İslam Çupi’den yola çıkarak, sporun gerçek anlamı konusunda günlük değil ama daha evrensel anlamlara varmak mümkün. 100 yıllık olsun olmasın tüm spor kulüplerimizin kendi alanlarında ve çaplarında saygı duyulacak başarıları, kazanımları mutlaka vardır. Herkes geçmişine sahip çıktığı sürece geleceğe daha olgun bakabilir.

Zeki Rıza’nın yazının başında paylaştığımız anektodu tanıtım filminin sonunda geldi. Adını bir türlü koyamadığımız ama hızla sanayi haline gelen futbolda aslında özlediğimiz ‘ruh’ geçmişin sayfalarında saklı. 1930’larda takımın yıldızlarından sevgili rahmetli dedem Esat Kaner ve hangi takımdan olursa olsun rahmetli tüm sporcuların ruhlarına saygı ve minnettarlıkla; bazı ciddi sorunlarımızın cevapları hala onlarda.