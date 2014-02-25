Asmalımescit pilakisi

Bol suda tuz katmadan hafifçe yumuşayıncaya kadar haşlayın. Unutmayın, bir kez daha pişireceğiz. Süzüp bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan zeytinyağını orta boy bir çelik tencereye aktarın. İncecik yemeklik doğradığınız soğanları ve ikiye böldüğünüz sarmısakları ekleyin.

Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 5 dakika kadar kavurun.

Üzerine, soyup uzunlamasına dörde böldükten sonra tavla zarı formunda küp küp doğradığınız havuçları katın.

Uzun yeşil sap şeklindeki kerevizi yıkayıp tavla zarı formunda doğrayın.

İki su bardağı dolusu alarak tenceredeki havuçlara katın. Salçayı ilave edip sık sık karıştırarak 5 dakika daha kavurun.

(Domates kullanacaksanız soyup küp küp doğrayın.)

Barbunyayı da tencereye aktarıp 2-3 dakika daha kavurun. Toz şeker ve tuzu serpiştirip sıcak suyu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, barbunya iyice yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Yemeği ocaktan alıp kendi tenceresinde soğumaya bırakın.

Servis tabağına aktarıp incecik kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.

Not: Barbunya bu şekilde pişse bile rengi çok canlı olmayabilir. Benim bu iş için aldığım önlem; çelik tencerede pişirip sıcakken cam ya da porselen kaba boşaltmak. Üzerini de sıkıca kapatıp soğumaya bırakıyorum. Annelerimiz kendi tenceresinde soğutup sonra servis tabağına aktarırdı. Ama artık barbunyalar çok değişti, bu yüzden ben de sistemi değiştirdim.

Malzeme listesi

1 kg taze barbunya fasulye (Büyük boy kuru fasulye de kullanabilirsiniz.)

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

7-8 diş sarmısak

1 adet orta boy havuç

1 adet sap kereviz -Tavla zarı doğranmış, 2 su bardağı dolusu- (1 adet orta boy

top kereviz de kullanabilirsiniz.)

1 yemek kaşığı domates salçası (2 adet orta boy domates de kullanabilirsiniz.)

1 yemek kaşığı

toz şeker

2 çay kaşığı tuz

5 su bardağı

sıcak su