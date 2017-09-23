Aslışah Eliz'i de sildi

Aslışah Alkoçlar’ın Hakan Sabancı ile birlikte olduğu dönemde, yakın dostu Eliz Sakuçoğlu da Beran Benan’la evlilik planları yapıyordu. Ancak her iki ilişkinin de sonu ayrılık oldu.

Sakuçoğlu, bir süre önce sürpriz bir kararla Hakan Sabancı’yla görüşmeye başladı. Alkoçlar, bunu öğrenir öğrenmez Sakuçoğlu’nu hayatından da sosyal medya hesabından da sildi.





Hakan Sabancı ile Aslışah Alkoçlar büyük aşk yaşamış, sürpriz bir kararla da ayrılmışlardı...