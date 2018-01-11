Aslında yabancısı değiliz Oscar'ın

İstanbul Modern Sinema, 90. Akademi Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisine aday filmlerin de yer aldığı seçkiyi izlenime sunacak.

"Oscar'ın Yabancıları", Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor. Etkinliğin bu yıl öne çıkan filmleri arasında Avrupa ve dünya sinemasından önemli isimler yer alıyor.





Etkinlikte, Fatih Akın'ın yönetmenliğini üstlendiği ve 75'inci Altın Küre Ödülleri'nde "En İyi Yabancı Dilde Film" ödülüne layık görülen "Paramparça" filminin yanı sıra "93 Yazı", "Beden ve Ruh", "Foxtrot", "Hakaret", "Kalp Atışı Dakikada 120", "Kare", "Muhteşem Kadın", "Mutlu Son", "Sevgisiz", "Thelma", "Sadakat" ve "Zama" filmleri izlenebilecek.

Gösterim 21 Ocak'a kadar sürecek.







