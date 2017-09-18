Aslında hepimiz tutsağız

* “Tutsak” ile ekrana dönüyorsunuz, öncelikle hayırlı olsun diyelim... Bu projeye “evet” demenizde hangi faktörler etkili oldu?

- Çok teşekkür ederim. 2007’den bu yana televizyon dizilerinde rol alıyorum. Başlarda hep başrol oynadım ama son 5-6 yıldır başrolün karşısındaki karakterleri canlandırdım. Bu da bana çok farklı deneyimler kazandırdı. Şimdi bambaşka bir bakış açısıyla yeniden başrole döndüm. Çünkü derinliği ve yolculuğu çok farklı bir adam. Bu da beni cezbetti.



* Dizide Kenan Gürhan karakterini canlandıracaksınız. Karakteri sizden dinleyelim...

- Geçmişte ailesine sahip çıkmak adına yaptıkları yüzünden suçluluk duyan, kendisiyle ve dünyayla barışık olmayan, duygularını hiçbir şekilde açığa vurmayan bir adam... Öte yandan, aslında özünde duygusal, iyi ve doğrucu bir kişilik...





KENAN’IN YERİNDE OLSAM AYNI ŞEYİ YAPARDIM



* Pamir Pekin ile Kenan Gürhan arasında ne gibi benzerlikler ya da farklılıklar var size göre?

- Bir kere ikimiz de ailemize çok düşkünüz, bu en büyük benzerlik... “Onun yerinde olsaydın aynı şeyleri yapar mıydın?” diye sorsan, evet ben de onları korumak adına her şeyi yaparım. Duygusallık ve doğruculuk özelliklerimiz de benziyor olabilir. İyi bir insan olduğumu söylerler. Ama suçluluk hissi, sert duruşu

ya da hayatla bu kadar kavgalı oluşu bana benzemiyor.



* Sizce günümüzde ne gibi tutsaklıklarımız var?

- Bu çağda çok! Teknoloji, sorumluluklar, hırslarımız, hayallerimiz. Aslında hepsi tutsaklık... Bu anlamda bir şekilde hepimiz tutsağız.









OYNADIĞIM KARAKTERLERLE ARTIK KAVGA ETMİYORUM



* Oyunculuğa başladığınız zaman ile şu anı karşılaştırdığınızda, kendinizde ne gibi değişiklikler görüyorsunuz?

- Artık oynadığım karakterlerle kavga etmiyorum (gülüyor). Bir dönem hırslarımı kaybetmiştim, şimdilerde Kenan ile mesleğime tutundum diyebilirim. Zaten büyüdüm artık. 27 yaşında değilim. O zaman başka Pamir vardı, şimdi başka Pamir.



* Doğa ile iç içesiniz, sosyal medyadaki paylaşımlarınız da bu yönde. Gelecek planlarınız arasında şehirden uzaklaşmak var mı?

- Ben İstanbulluyum. Ailem de aynı şekilde.... Bunu söylediğimde şaşırıyorlar ama memleketim İstanbul. Birkaç nesildir... Trafiğe, inşaatlara, ormanların yok edilmesine, insanların duyarsızlığına sinirlensem de, kızsam da, buradan tamamen bağımı koparamam. Evet öyle bir niyetim var ama yine de İstanbul’a yakın olmak istiyorum. O yüzden ya kuzeye gideceğim ya da güneye, Karamürsel tarafına... Çünkü gerektiğinde İstanbul’a birkaç saat içinde ulaşmak istiyorum.



* “Tutsak” 19 Eylül’de (bugün) ilk bölümüyle ekranda olacak. İzleyicilerinize neler söylemek istersiniz?

- Biz ekip olarak elimizden geleni yaptık. Bu emek izleyicimizde karşılığını bulur ve “Tutsak”ı ilgiyle, severek izlerler umarım.

STRESLiYSEM YA DENiZE KAÇARIM YA DA ORMANA

* Çok stresli ya da yoğun zamanlarınızda, rahatlamak için neler yaparsınız?

- Ya denize ya da ormana kaçıyorum.



* Fiziksel anlamda kendinize ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz? Kişisel bakımınıza düşkün müsünüzdür?

- Sadece spor yapıyorum. Giyimime özen gösteriyorum. Onun dışında özel bir bakımım yok.