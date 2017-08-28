Aslı Zen: Çok üzgünüm...Bebeğim tutmadı

Aslı Zen, düşük yaptığını yine sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Aslında heyecanlanmıştık. Çok üzgünüm...Bebeğim tutmadı.Kimyasal gebelik olduğunu öğrendik şimdi. Umarım gebelik haberi bekleyen tüm anne adayları güzel hayırlı sonuçlar alırsınız...

Kimyasal gebelik nedir?

Genel olarak kimyasal gebelik, normal hamilelik bulunmadan döllenen yumurtanın, daha sağlıklı bir şekilde embriyonun gelişme göstermeden devam etmesi ve sadece laboratuvar tetkikleri ile hamilelik testleri yardımı ile tespit edilmesi durumudur. Daha çok hamilelik testlerin de incelenen hamilelik hormonunun BHCG yüksek çıkması halinde (+) olur. Bu durum da çok sağlıklı bir hamilelik meydana gelmez. Çünkü anne rahminin içine yerleşemeyerek, düşük ile kendi kendine sonuçlanır. Kimyasal gebelik durumu, oldukça fazla karşılaşılan bir durumdur. Kimyasal hamilelik yaşayan birçok kadın, bu durumun farkına dahi varmamaktadır.