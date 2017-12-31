Aslı Enver 10 yıl sonra kendini nerede görüyor?

MERYEM Uzerli ve Özcan Deniz’le başrolü paylaştığı “Öteki Taraf” filmini anlatan Aslı Enver şöyle dedi: “Öteki Taraf, Türkiye’de yapmaya alışkın olduğumuz bir tür değil. Hatta yanlış bilmiyorsam ilk defa gerilim türü deneniyor Türkiye’de. Filmin türünü çok seviyorum. Oynaması çok zevkli oldu. Aslında bir risk alındı.”

ALTIN KELEBEK ONUR VERİCİ

“İstanbullu Gelin” dizisindeki rolüyle 44. Altın Kelebek Ödülleri’nde “en iyi kadın oyuncu” ödülünü alan Enver, “Bir oyuncu için bu ödül ne ifade ediyor?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Altın Kelebek çok prestijli ve onur verici bir ödül. Benim için de çok anlamlı oldu. Ekibimi ve tabii ki ailemi gururlandırabildiğim için, benim için de çok mutluluk verici. Bugüne kadar bana inanan herkese de teşekkür edebilme fırsatı bulmuş oldum bu ödülle.”

10 sene sonra fena bir yerde olmam

Aslı Enver, “10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Muhtemelen mesleğimi yapmaya devam ediyor olurum. Ama hayat sürprizlerle dolu, ne getirir bana bilemiyorum. Hedeflerim ve bu konuda motivasyonum da olduğu için 10 sene sonra da fena bir yerde olmam diye düşünüyorum.”