Aslı bu işe sevindi

Yeni figür için belirlenen isim Murat Boz oldu. Heykeli için 3 saat boyunca 250 farklı açıdan ölçüsü alınan Boz, “Bu benim için büyük gurur. Figürümü görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.





Şarkıcı, sevgilisi Aslı Enver’in bu habere tepkisi sorulduğunda da esprili bir karşılık verdi: “Sevindi duyduğunda. ‘İyi, fazla konuşmayan bir Murat Boz olacak’ dedi!”





