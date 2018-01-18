Aslı Anver'den Murat Boz'un eski fotoğrafına yorum: Gerçekten kelmiş!

Murat Boz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen fotoğrafları için" 20'li yaşların başındaydım galiba. Çok gençmişim. Ama siz bunu bana değil Aslı'dan yorum alın" dedi.

Aslı Enver'in " Gerçekten kelmiş. Ben Murat’ı kel haliyle de seviyorum. O nasıl olursa olsun" demesi herkesi güldürdü.

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