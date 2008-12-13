Aslantepe’yi suni çim mi yapsak ne

Sinan Özcan yazıyor

Ne oldu?..

İki haftadır suni çim ağladı be!..

Şaka bir yana Galatasaray sayesinde bu suni çim hurafelerinin de kökü kazınmış oldu.

Galatasaray’ın bu sene oynadığı oyun tarzı, yıllardır izlemeye alışık olduğumuz, o çok koşan, ilk dakikadan itibaren boğucu bir presle oyunu hemen rakip yarı alana yıkan, topu kaybedince tatlı sert bir savunmayla rakibin çıkmasını engelleyen, savunması forvetinden başlayan, kısa ifadesiyle “Terimist” oyun anlayışı değil.

Galatasaray tıpkı Gençlerbirliği maçında olduğu gibi bu sezon daha ziyade tipik bir La Liga takımı gibi oynuyor. Çok ciddi bir pres yapmıyor, kesinde gol görene kadar kendini çok fazla yormuyor... Top ayağındayken ise, bazen estetik hareketlerle de bezenen kısa seri paslarla izleyenlere çok keyifli dakikalar yaşatabiliyor. Bir gol buldu mu da orada bırakmıyor… 3’e 4’e kadar götürüyor... - Tabi Fener maçı hariç.. O zaten psikososyolojik bir tez konusu... Yeri de bu yazı değil...-

Hücum futbolunu Avrupa fiyakasında oynayabiliyor Galatasaray... Tıpkı Gençlerbirliği maçında olduğu gibi…

Bu maça da Galatasaray çok asılır bir görüntüde başlamadı. Ancak bu görüntünün arkasında, bir yorgunluk, motivasyon noksanlığı ya da rakibi küçümseme yoktu. Bu görüntünün arkasında yatan, Galatasaraylı futbolcuların kendilerine olan müthiş güveniydi.

Golü kalesinde görmesi ile birlikte, bu güven kendini gösterdi zaten. Hiçbir panik emaresi göstermeyen sarı kırmızılı oyuncular, bir dakika sonra cevap verdikleri gibi, orada da durmadılar ve iki tane daha atarak maçı ilk yarıda kopardılar.

Mehmet Güven enteresan futbolcu... Bazen öyle top kayıpları yapıyor ki, bu adamın bu takımda ne işi var diyorsunuz... Bazen de verdiği şık ara pasları, takım savunmasına yaptığı katkıyı görüyor ve Skibbe’nin bir bildiği varmış diyorsunuz.

Şu an itibariyle, Barselonalı Xavi’nin ilkel bir kopyası gibi duran Mehmet Güven, oyun kurma becerisini geliştirebilir, pas hatalarını en aza indirebilirse, gelecekte çok iyi bir kariyeri olabilir.

Maçın en çok koşan adamı yine Barış oldu. Sağ kanadı tek başına kullanma görevi verilen Barış, bu görevini başarıyla yerine getirdi.

Mehmet Topal, defansif anlamda yine faydalı oldu. Ancak bu maçta pas hatası alanında kendi rekorunu kırmış olabilir. Ayhan ve Linderoth’un iyileşmesi halinde, formunu yükseltemez ise ilk onbire geremeyebilir. Ayrıca uzaktan attığı ve kaleyi bulan en son şutu AVRO 2008’de kalan bu arkadaş, bir an önce uzaktan bir gol bulmalı. Aksi takdirde böyle kıytırık bir sebepten ötürü yavaş yavaş bunalıma girebilir...

Galatasay’ın pırlantası 66 numara...

Bu maçta onu yine hem gol atarken, pozisyon hazırlerken gördük... Hem de sol beke kadar gelip Hakan Balta’nın açığını kapatırken ya da tereyağından kıl çeker gibi top çalıp takımını ani atağa çıkarırken...

Yediği gole rağmen, De Sanctis yine de kalesinde güven veriyor. Bu psikolojik üstünlüğü de onun kredibilitesini her maç arttırıyor. Anlamadığım nokta, bu kaleciyle uzun dönemli bir sözleşme imzalamak için Adnan Bey neyi bekliyor?

Not: Aklı, Baros’un penaltı (olmayan) pozisyonu sonrası Hakemin vermediği sarı kartta kalan Melih Gümüşbıçak, maç boyunca tuhaf imalarla bu pozisyonu hatırlatıp durdu. Ama bir türlü içinde kalan cümleyi söyleyemedi... Yorumunu yapamadı...

Sayın Şansal Büyüka, sunuculara maç içinde daha rahat yorum yapma özgürlüğü vermeli. Zira sadece ekranda gördüğümüzü bize anlatan sunucu, etkisiz elemandır, olmasa da olur kanısındayım. Sunucu da insandır ve kendi fikirleri vardır. Mesela Baros’un pozisyonunda, tekrar görüntülerinde çok bariz bir şekilde kendini yere attığı bas bas bağırıyorken, sunucu hala “işte bu da tekrarı efenim, yorum siz izleyicilerindir” deyince komik oluyor.

Bir not da uA’ya...

Ettikleri küfürler nedeniyle, yayın sırasında tribünlerin sesinin kısılmasına mecbur eden Galatasaray taraftarına bu görüntü hiç yakışmadı. Zira rakibine saygı duymak yerine ona küfür ve hakaret etmek, eziklikten başka birşey değildir. Kimse kusura bakmasın!