Aslanoğlu ‘referandum’ için Malatya’daydı

CHP Malatya 26. Dönem Milletvekili Adayı Erdem Aslanoğlu, beraberindeki CHP heyeti ile memleketinde ‘hayır’ kampanyası başlattı. İl Başkanı Enver Kiraz ev sahipliğinde gerçekleşen bir dizi ziyarette bulunan Aslanoğlu “Buraya sadece CHP’li olarak değil, Mevlüt Aslanoğlu’nun emaneti, kardeşiniz olarak geldim. Sizin de benim gibi özelde memleketimize, genelde ise Cumhuriyet’e sahip çıkacağınızdan şüphem yok” şeklinde konuştu.

ASLANOĞLU: 'CUMHURİYET'İ YEM ETME'

Malatya'nın Pütürge, Arapgir ve Doğanyol ilçelerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde dinlediği sorunlara çözüm önerileri de getiren Aslanoğlu, kahvehanelerde yurttaşlarla sohbet etti.

Aslanoğlu, yaptığı konuşmada, "Git seçimde oyunu ver. Ama memleketin tapusunu verme. Cumhuriyet’i kimseye yem etme” diye konuştu.

CHP’li Erdem Aslanoğlu’na, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın yanı sıra CHP İstanbul Esenyurt İlçe Başkanvekili Ulaş Gürbüz, CHP Malatya İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri de eşlik etti.