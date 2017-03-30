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    Aslanoğlu ‘referandum’ için Malatya’daydı

    Hürriyet Haber
    30 Mart 2017 - 12:58Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 11:36

    Beraberindeki CHP heyeti ile birlikte Malatya’da referandum çalışması yürüten CHP’li Erdem Aslanoğlu, “Cumhuriyetimize kurulan bu tuzağı 16 Nisan günü hemşehrilerimizin sağduyusu ile aşacağız” dedi.

    CHP Malatya 26. Dönem Milletvekili Adayı Erdem Aslanoğlu, beraberindeki CHP heyeti ile memleketinde ‘hayır’ kampanyası başlattı. İl Başkanı Enver Kiraz ev sahipliğinde gerçekleşen bir dizi ziyarette bulunan Aslanoğlu “Buraya sadece CHP’li olarak değil, Mevlüt Aslanoğlu’nun emaneti, kardeşiniz olarak geldim. Sizin de benim gibi özelde memleketimize, genelde ise Cumhuriyet’e sahip çıkacağınızdan şüphem yok” şeklinde konuştu.

    ASLANOĞLU: 'CUMHURİYET'İ YEM ETME'
    Malatya'nın Pütürge, Arapgir ve Doğanyol ilçelerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde dinlediği sorunlara çözüm önerileri de getiren Aslanoğlu, kahvehanelerde yurttaşlarla sohbet etti.

    Aslanoğlu, yaptığı konuşmada, "Git seçimde oyunu ver. Ama memleketin tapusunu verme. Cumhuriyet’i kimseye yem etme” diye konuştu.

    CHP’li Erdem Aslanoğlu’na, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın yanı sıra CHP İstanbul Esenyurt İlçe Başkanvekili Ulaş Gürbüz, CHP Malatya İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri de eşlik etti. 

     

    Etiketler: Erdem Aslanoğlu , Enver Kiraz , Arguvan Belediyesi
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