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Aslanoba'dan Mealbox'a 500 bin dolarlık yatırım

Ahmet CAN
19.02.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

'FoodTech' girişimi Meal Box, Hasan Aslanoba'dan 500 bin dolar yatırım aldı. Girişim bu yatırımla bugüne kadar aldığı doğrudan sermaye yatırım tutarını 5 milyon dolara çıkardı.

Kendi hazırladığı yemekleri tüketicilerin kapısına kadar ulaştıran 'FoodTech' girişimi Meal Box, Hasan Aslanoba'dan yatırım aldı. Aslanoba'nın 500 bin dolarlık yatırım yaptığı Meal Box, bugüne kadar aldığı doğrudan sermaye yatırım tutarını 5 milyon dolara çıkardı.

Aldıkları yatırımın yeni abonelik modellerini test etmek için kendilerine önemli bir fırsat sunduğuna değinen Meal Box CEO'su Murat Demirhan, "2017 yılında gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılanma sonucunda 'yemek aboneliği' modelinde geçiş yaptık. Bu sayede 2018 başı itibarıyla yaklaşık 2 bin 500 aboneye ulaştık. Bu yeni yatırım bizim için mevcut hizmet modelimizde ürün ve servis kalitesini arttırmak için fırsat sunarken, yeni iş modellerini değerlendirmek için de oyun alanı bırakıyor" diye konuştu.

BÜYÜK YATIRIM PEŞİNDE

500 bin dolarlık yatırımı bir 'ara yatırım' olarak değerlendiren Demirhan, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon doların üzerinde büyük bir yatırım turu planladıklarını sözlerine ekledi.

Yemek abone sayısını 2017 yılı içinde 400'den 2 bin 500'e çıkaran Meal Box, aynı yıl içinde Meal Box Fit markasıyla diyet beslenme alanında yenilikçi ve zahmetsiz bir çözüm geliştirdi. Küçük ve orta ölçekli ofislere abonelik modeliyle hizmet veren FoodTech girişimi, her gün değişen ve dört çeşit yemek içeren taze, sağlıklı ve lezzetli menülerini üçüncü partilerle iş birliği yapan özgün dağıtım modeliyle İstanbul'un her yerine vaktinde ulaştırıyor.

Etiketler: meal box , hasan aslanoba , aslanoba capital , murat demirhan , yatirim , startup
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