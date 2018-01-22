Aslan’ın hedefi ilk 5

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, 2017’de daralan satışlara rağmen yüzde 13.4 büyüdüklerini, toplam 40 bin 482 adetle yüzde 4.2 oranında pazar payı elde ettiklerini söyledi. Satışlarını en çok artıran ikinci markanın Peugeot olduğunu belirten Anaç, piyasaya sundukları 5 yeni modelin performanslarında önemli rol üstlendiğini kaydetti. Anaç, “2017, Peugeot markası için tarihi bir yıl oldu. Son 10 yılın en yüksek otomobil satışını gerçekleştirdik” diye konuştu.



13 YENİ MODEL

2018’de binek oto ve hafif ticari araç pazarının 950 bin adet seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini aktaran İbrahim Anaç, “Peugeot Türkiye olarak Orta Vadeli Program (OVP) belirledik. Her yıl pazar payımızı 1 puan artırmayı istiyoruz. 2018’de hedefimiz satışlarımızı yüzde 15 artırarak 47 bin adet seviyesine çıkarmak. Bu yıl biri ticari olmak üzere tüketicilere 2 yeni sürprizimiz olacak. Bayi sayımız da 46’dan 53’e çıkacak” değerlendirmesini yaptı. Peugeot’nun 2021’de pazar payını ikiye katlayarak yüzde 8’e çıkarmayı planladığını söyleyen İbrahim Anaç, hedeflerini şöyle anlattı:

“İlk etapta 2019’da satışlarımız 60 bin adet seviyesini aşacak. 2021’e geldiğimizde 87 binlik satışa ulaşmayı istiyoruz. Satış sıralamasında ilk 5 markadan biri olmak ve ithal markalar arasında 2’nci sıraya yerleşmek hedefimiz. 13 yeni modelin lansmanını yapacağız. SUV’daki atağımız devam edecek. Hafif ticaride de önemli oyunculardan biri olacağız.”