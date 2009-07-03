Aslan Tabata, Kartal Tabata

Gülşah Erkaya yazıyor

Beşiktaş’ın öteden beridir istediği ama Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl’ın “Satmam” dediği Tabata, Adnan Polat’ın Kızıl’ı arayarak “Tabata’yı Lincoln’ün yerine düşünüyoruz” demesi ve “Satmam” diyen Sayın Kızıl’ın da “8 milyon Avro’ya bu iş olur” cevabını vermesi ile yeniden transfer gündeminin ilk sıralarına tırmanmaya aday.

Çok sakatlanması ile biraz nazlı ve özel ilgi isteyen yapısı dışında, Tabata için ‘kusursuz bir oyuncu’ diyebiliriz. Bundan dolayıdır ki, zekası, kıvraklığı, uzak şutları, tekniği ve görsel şölen tadındaki asistleri ile dünyanın her takımının orta sahasında oynayabilecek kapasitedeki Tabata’yı Gaziantepspor’da izlemeye devam etmek istiyoruz.

Galatasaray’ın istediği Tabata için Beşiktaş’ta yeniden devreye girecektir. Fiyatı 8 milyon Avro. Bu sezon sınır tanımayan transferler lideri konumundaki Demirören, bu rakamın üstüne çıkabilir. Cimbom da fiyatı yukarı çekebilir. Asıl önemlisi bu paranın ne kadarı Gaziantepspor’un kasasına deste deste Avro olarak girecek?

İsmail’in Beşiktaş’a 6,5 milyon Avro’ya satıldığını herkes biliyor. Herkesin bilmediği ise bu transferden gerçekte Gaziantep kasasına kaç para girdiği. Beşiktaş’ın takasta kullandığı oyunculara ne kadar bonservis yazdığını daha resmi ağızlardan duymadık. Takası kesinleşen Serdar Kurtuluş ile adı geçen Batuhan ve diğer oyuncu bonservislerinin İsmail için verilen parayı neredeyse karşılayacağı konuşuluyor. Ama resmi açıklama yok. Kızıl Başkan tatilde olduğu için rahatsız edip sormak istemedik. Diğer yöneticilerimiz ise kenar süsü rolünü oynadıklarından, bırakın rakamları isimleri bile basından öğreniyorlar. Şimdi tüm Gaziantep gibi yöneticilerimiz de merakla Kızıl’ın açıklamasını bekliyor.

Kızıl başkan sezon sonunda ısrarlı sorularımıza “İsmail, Tabata, Deumi, Murat... Hiç birini satmayacağım. Bizim için bu sezon satılacak değil alınacak oyuncular var” demişti. İsmail’i Beşiktaş’a satmasının ardından yine Kızıl başkan “Erdoğan Demirören benim babam gibidir, kıramadım” dedi.

Spor camiasında bir başkanın, rakibi olan bir başkanın babası için “Babam gibi severim” demesi gerçekten alkışlanacak bir cümle ama, bu cümlenin ardından Antep’te yankılanan “O zaman Gaziantepspor da babanızın çiftliği mi oluyor” kulislerine yol açması kaçınılmazdı. Açtı da zaten.-

Biz yine dönelim Tabata konusuna. Şimdi “kesinlikle satmam” damgalı oyuncularımızdan Tabata için, Adnan Polat devrede. Kızıl başkan Adnan Polat’ı babası kadar sevmese de, en az bir emmoğlu, dayıoğlu kadar kıymet veriyordur bence.

Bu durumda Tabata transferinde de takas pazarlıkları yapılacağı kesin gözüküyor. “Tabata satılamaz” demiyorum. “Satışta takas olmaz” da demiyorum. Bunlar ticaretin (Pardon futbolun) acı gerçekleri. Ancak her sezon “bu yıl ilk üçe, beşe oynayacağız” demeçleri veren Anadolu kulübü başkanlarının (bizim başkan da dahil) bu mantıkla bu demeçleri nasıl gerçekleştireceklerini merak ediyorum.

Üç-dört büyükler her sezon şampiyonluk ve Avrupa iddiasıyla transfere başlar. Bu hedefe uygun olarak da kadrolarına uygun görmedikleri oyuncuları satıp, yerlerine bizim İsmail, Bekir, Tabata gibi yetenekli isimleri alarak güçlenirler. Şimdi biz Gaziantepspor olarak ilk sıralar için iddialı üç-dört büyüklere en iyi oyuncularımızı satarsak ve karşılığında da büyüklerin kadrolarına uygun bulmadıkları oyuncularını alırsak, kendimize nasıl bir hedef koyabiliriz?

Bu mantıkla hareket eden bir Anadolu kulübünün kendisine koyabileceği en ulaşılabilir hedef, üç-dört büyüğün ardındaki ilk sıraya yerleşmek olabilir. Yani beşinci sıra aslında bizim gibi Anadolu takımları için şampiyonluktur. İso ve Tabata’yı satan bir Gaziantepspor için beşincilikten yukarısı HEDEF değil ütopya olabilir.

İso ve Tabata için alınacak 15 milyon Avro’ya yakın bir para doğrudan Gaziantepspor kasasına girse… Bu para karşılığında Beşiktaş ve Galatasaray’ın kendi kadro yapılarına ve hedeflerine uygun görmedikleri oyuncular alınmasa.. Bunlar yerine Tabata, Deumi ve gidişine her zaman üzüldüğüm Afanau gibi yeni, ucuz ve kaliteli yabancılar ve hedefe uygun, sattığında da aynı parayı getirecek yerliler alınsa… Hayat bayram olsa... Çok daha iyi olur kanaatindeydim. Hala da aynı kanaatteyim ama ümitvar değilim.

İso gider, Tabata gider. Para yerine, büyüklerin istemediği oyuncuları bize gelir. Yerel basınımız biraz kızar, yaygara kopartır. Sonra Gaziantepsporumuzun yurtdışı kampına bazı yerel gazeteciler gider. Kızgınlıkları biter. Yapılan hatalar hafızalardan silinir. Böyle gelmiş, aha da böyle gider.

Önümüzdeki sezondan sonraki sezonlara bakacağız artık!