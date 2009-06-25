Aslan Polat

Taraftar; futboldur bu, Ã¼zÃ¼lmek de var sevinmek de diye dÃ¼ÅŸÃ¼nse de bu kadar tezat bir arada olunca kafalar da karÄ±ÅŸÄ±yor haliyle.

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ÅžÃ¶yle bir hatÄ±rlayalÄ±m.Â Â Â Â Â

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Mevcut kadron zaten iyi. Bir de Ã¼zerine Harry Kewell, Milan Baros, Fernando Meira gibi oyuncularÄ± katÄ±yorsun. Ä°nsanÄ±n galatasarayâ€™a lig baÅŸlamadan kupayÄ± veresi geliyor.Â Â

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Ama Skibbe! Bu kadar kaliteli bir kadroya ne kadar uydu? BaÅŸtan sona tabi ki uymadÄ±. UymayÄ±nca ne oldu; ligin ortasÄ± geÃ§ti bir anda hocasÄ±z kaldÄ±n. Bir yandan UEFAâ€™da ilerliyorsun, ligde de kÃ¶tÃ¼ sayÄ±lmayacak bir yerdesin, kritik maÃ§lara Ã§Ä±kÄ±yorsun ama baÅŸÄ±nda hocan yok!Â

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Bu noktaya gelince de iki seÃ§enek Ã§Ä±kÄ±yor karÅŸÄ±na. Ya Ã§ok kaliteli, Ã¼nlÃ¼ bir hoca alacaksÄ±n ki muhtemelen bÃ¶yle bir hoca ligi tanÄ±yana kadar lig biter, ya da ligi tanÄ±yan, taraftarÄ±n da gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kazanacak bir hoca getireceksin ki ligde ÅŸansÄ±n olsun.Â Â

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BaÅŸkan seÃ§imini ikinciden yana kullandÄ±. Kariyeri pek parlak olmasa da hÄ±rsÄ± ve azmi ile taraftarÄ±n sevgilisi olan, Ã§Ä±kÄ±k koluyla UEFA finalinde maÃ§a devam eden kahramanÄ±, BÃ¼yÃ¼k Kaptanâ€™Ä± getiriyor takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na. Var mÄ± bundan iyisi? Tabi ki yok!Â

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Maalesef iÅŸler yolunda gitmiyor ve haliyle mucize gerÃ§ekleÅŸmiyor.

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Lig, UEFA ve TÃ¼rkiye KupasÄ± hepsi birden elden gidiyor. ÃœstÃ¼ne Ã¼stlÃ¼k ligi 5. sÄ±rada bitiriyorsun. Taraftar ortaya Ã§Ä±kan sonuca mÄ± yansÄ±n, emektar kaptanÄ±n da harcandÄ±ÄŸÄ±na mÄ±?

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Yeni tur, yeni ÅŸans hesabÄ±, yeni bir sezon ve yeni teknik director Frank Rijkaard â€¦

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YÃ¼zyÄ±lÄ±n transferi desek yeridir. Barcelonaâ€™yÄ± Barcelona yapan, pas trafiÄŸi ile rakibini resmen aptal eden takÄ±mÄ± kuran isim artÄ±k senin hocan olmuÅŸ. Kaliteli yeni 3 transfer ile bu takÄ±m sÃ¼per olur mu? Olur.

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Yap o zaman transferlerini de taraftar sevinÃ§ten kudursun.Â

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FlaÅŸ flaÅŸ GÃ¶khan Zan galatasarayâ€™da.Â Â

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Film yenidenÂ baÅŸlÄ±yor!