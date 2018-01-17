Aslan payı kamunun

KANAL İstanbul için resmi güzergah netleşti, gözler gayrimenkul sektörüne döndü. Arsa fiyatlarında Kanal İstanbul ve diğer altyapı projelerinin etkisiyle 7 yılda yüzde 3200’ü aşan artışlar yaşanırken, konutlar da yüzde 180’in üzerinde değerlendi. Açıklanan Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu güzergahının sürpriz olmadığını ve yatırımcıların bugüne kadar yapacağı alımı gerçekleştirdiği de vurgulanıyor. Ancak konut pazarında beklenti farklı. Çünkü Kanal İstanbul’a komşu projelerde satışlar sürüyor. Bugüne kadar muhtemel Kanal İstanbul güzergahı diyen gayrimenkul şirketleri artık Kanal İstanbul’un avantajını uzun vadede görecekleri görüşünde. Kanal İstanbul’un güzergahındaki Başakşehir, Küçükçekmece ve Ispartakule hattına bakınca da TOKİ’nin iştiraki Emlak Konut GYO projelerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Şirket ihale edip özel sektör işbirliği ile Kayabaşı, Hoşdere, Küçükçekmece hattında 30 konut ve ofis projesine imza atıyor. Bunlardan 17’si tamamlandı, 12’si sürüyor 1’i için çalışmalar devam ediyor. 30 projede yaklaşık 22 bin konut bulunuyor.

23 BİN KONUTLUK ARSA STOKU

Emlak Konut’un Kanal İstanbul’a komşu önemli arsa stokları da var. Şirket 2013 yılında 3. havalimanına komşu Dursunköy’de 3 milyon 600 bin metrekare arsa satın aldı. Kanal İstanbul projesinde süreç ilerleyince bu alanın değerlendirilmesi planlanıyor. Alanda 15 bine yakın konut hayata geçmesi de beklentiler arasında. Emlak Konut’un diğer bir Kanal İstanbul güzergâhın-daki arsası da Halkalı’da. Marmara Üniversitesi’nin üç kampüsünü alan TOKİ, Halkalı ve Nişantaşı arazilerini Emlak Konut GYO’ya satmıştı. Toplam 959 bin 388 metrekare olan Halkalı’daki iki arsanın satış bedelinin 1 milyar 822 milyon lira olarak açıklanmıştı. Bu alanda da yaklaşık 8 bin konut yapılması planlanıyor. Şirket bu yıl Küçükçekmece ve Hoşdere bölgelerinde 2 yeni ihale yapacağını da açıkladı. Kanal İstanbul’un sadece Emlak Konut projelerine değil tüm gayrimenkul pazarına ve İstanbul’a değer katacağını belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “Bu proje sadece bir Kanal İstanbul işi değil. Etrafındaki yerleşim alanları, üniversiteler, sosyal alanlar ve metro yatırımları ile bir uydu kent kuruluyor. 4-5 katlı düşük yoğunluğun hakim olduğu bir yer olacak” dedi. Kurum, Emlak Konut’un Başakşehir ve çevresine, Kanal İstanbul projesi açıklanmadan çok önce, bölgedeki potansiyeli görerek yatırım yaptıklarını da ekledi.

UZAK ALGISI KIRILIR

BAŞAKŞEHİR’de 8 yılda 6 binden fazla konut üreten Makro İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, Kanal’ın etkisi ile kısa vadede bir değer artışı beklemediklerini söyledi. Uyan, “Zaten arsa ve konut alacak kişi bugüne kadar bu bölgelerden alımı yaptı. Kısa vadede talep patlaması olmaz. Ama uzun vadede etkilerini hep birlikte göreceğiz. Başakşehir, Ispartakule uzak algısı da bu proje ile kırılır” dedi.

EMLAK KONUT PROJELERİ





Tamamlananlar: Cadde Flora, Bahçekent Emlak Konutları, Ispartakule Evleri 1-2, Stüdyo 24, Unikonut, Avrupa Konutları 1-2-3, Bizim Evler 2-3-4, Biristanbul, Mytown, Başakşehir Evleri, Kayabaşı Emlak Konut

kDevam edenler; Tual Bahçekent, Avrupapark, Avrupapark Hayat, Bahçekent Flora, Semt Bahçekent, Ebruli Ispartakule, Avrupa Konutları, Nidapark Kayaşehir, Evvel İstanbul, Park Mavera, Palladium Kayaşehir, Kuzey Yakası, Bizim Mahalle.