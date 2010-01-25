Spor Haberleri

Â« HÃ¼rriyet.com.tr
MENÃœ
Hürriyet >Spor Haberleri >Yazarlar>Aslan durur Aytekin Durmaz

Aslan durur Aytekin Durmaz

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ÅŸiddeti hafta sonu futbol keyfine darbe vurdu...

fatihkaya@hurriyet.com.tr
SON GÃœNCELLEME

Fatih Kaya yazÄ±yor

Meteorolojinin hafta arasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar bunun iÅŸareti gibiydi aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa...Â
Dikkate alan kim?
KoÅŸullar aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Futbol Federasyonuâ€™nun maÃ§ saatine kadar bekleyiÅŸi de Ã§ok manasÄ±z...
Ä°stanbul'da cumartesi iptal edilen karÅŸÄ±laÅŸmalar ile Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanan arasÄ±nda pek fark yok...
Buzsa buz, karsa kar her ÅŸey vardÄ±...
BeÅŸ cm fazla kar olmasÄ± pek de Ã¶nemli deÄŸil...Â Â
Oynatmak istenirse 100 tane adam tutulur, zemin 10 dakikada bir temizlenir olur biter...
Ama o maÃ§tan ne zevk alÄ±nÄ±r?
HiÃ§! Zoraki oynanmÄ±ÅŸ olur!
DiÄŸer taraftan bÃ¶yle bir koÅŸulda karar hakeme bÄ±rakÄ±lÄ±rsa, geniÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmediÄŸi ortaya Ã§Ä±kar...
Her aÃ§Ä±dan dÃ¼ÅŸÃ¼nmek gerekiyor...
TaraftarÄ±n can gÃ¼venliÄŸini kim dikkate alacak? Ben mi?
T.F.F. ne iÅŸ yapÄ±yor?
DÃ¼n oynanan Galatasaray - Gaziantepspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndaki Ã§eliÅŸki...
Bir tarafta T.F.F. topu hakemine Ã§oktan atmÄ±ÅŸ, "oynansa iyi olur" der gibilerinden fakat aÃ§Ä±k seÃ§ik maÃ§Ä±n oynanmasÄ±nÄ± istiyor...
DiÄŸer tarafta Ä°stanbul Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ vatandaÅŸÄ±na "mecbur kalmadÄ±kÃ§a sokaÄŸa Ã§Ä±kmayÄ±n" uyarÄ±sÄ± yapÄ±yor...
Ä°ki kurumda karar mercii...
Belediye BaÅŸkanÄ± "mecbur deÄŸilsen evinde otur" diyorâ€¦
T.F.F. hakemine "oynatÄ±lacaksa oynat"...
Kendini mecbur hissedip Belediye BaÅŸkanÄ±nÄ± dinlemeyen, maÃ§a giden taraftarÄ±n baÅŸÄ±na bir iÅŸ gelse...
Allah korusun(!) demekten baÅŸka ne yapabiliriz? HiÃ§ bir ÅŸey!
Unutmamak gerekiyor...
"Futbol sadece futbol deÄŸildir" demekle futbol yÃ¶netilemez...Â Â Â
Onu biliyoruz, icraat gÃ¶relim?
Ä°llaki topun sekip sekmediÄŸini gÃ¶rÃ¼nce mi karar verilmeli?
Her ÅŸey ortadayken T.F.F. neden alacaÄŸÄ± kararlarÄ± geciktiriyor?Â Â Â Â Â Â Â Â
Ã‡ok basit. Futbol oynanmasÄ±na engel bir hava var...
Erteleyin...
Ã‡ok mu yoÄŸun bir maÃ§ trafiÄŸimiz var?
DÃ¼n Aytekin Durmaz, dur-kalk oynatÄ±rÄ±m dedi...
OynattÄ±!
Ne keyif aldÄ±nÄ±z?
Lapa lapa yaÄŸan karÄ±n, kararlarÄ± etkilediÄŸini, futbolu baltalÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼dÃ¼kle beraber mi gÃ¶rmemiz gerekiyor?
Sonra Ã§Ä±kÄ±p futbolumuzun marka deÄŸerinden bahsediyorsunuzâ€¦
Hadi geÃ§tik diyelim...
Sevgili Durmaz, Ahmet ArÄ±'yÄ± atacak Ã¶zveriyi gÃ¶sterdin...
YardÄ±mcÄ± hakemin seni uyardÄ±...
Peki, rakibini son adamken dÃ¼ÅŸÃ¼ren Lucas Neill'Ä± neden atamadÄ±n?
GÃ¶zÃ¼ne kar mÄ± kaÃ§tÄ±?
YardÄ±mcÄ± hakeminin koÅŸarken ayaÄŸÄ± mÄ± kaydÄ±?
Art niyet aramayÄ±n diyeceksin...
Oldu. AramayalÄ±m...
Kar yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± kar mÄ± kapattÄ± diyelim?
Diyelim demesine Aytekin Hoca, ama maÃ§Ä± sen oynattÄ±nâ€¦
OynatmasaydÄ±n?
Ters bir top olur, pozisyon kaÃ§Ä±rÄ±rÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmedin mi?
DÃ¼ÅŸÃ¼neceksin Aytekin Hoca, top sekti iÅŸ bitti deÄŸil...
Bak baÅŸÄ±na ne iÅŸler aÃ§tÄ±n...
KÃ¶tÃ¼ maÃ§ yÃ¶nettiÄŸin yetmedi, bir de Galatasaray'a 3 puan hediye ettin...
Kimse rahatsÄ±z olur mu?
Olmaz...
SonuÃ§ta Galatasaray kazandÄ±!
Kaybetseydi. YaÄŸan kar T.F.F.â€™nun Ã¼zerine Ã§Ä±ÄŸ gibi dÃ¼ÅŸerdiâ€¦
Åžimdi mi? Gelecek tepki kartopu etkisi yaratmazâ€¦
Erman Hoca'da yok...
ArtÄ±k rahat rahat oynatabilirsiniz maÃ§larÄ±nÄ±zÄ±...
Ä°leri-geri...
"Oynat UÄŸurcum", oynat bu dÃ¼zende oynatmayan bir sen kaldÄ±n, sen de oynatâ€¦Â Â Â Â Â Â
ï»¿
BunlarÄ± da BeÄŸenebilirsiniz
Ä°liÅŸkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL