Aslan durur Aytekin Durmaz

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ÅŸiddeti hafta sonu futbol keyfine darbe vurdu...
fatihkaya@hurriyet.com.tr
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Fatih Kaya yazÄ±yor
Meteorolojinin hafta arasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar bunun iÅŸareti gibiydi aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa...Â Dikkate alan kim? KoÅŸullar aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Futbol Federasyonuâ€™nun maÃ§ saatine kadar bekleyiÅŸi de Ã§ok manasÄ±z... Ä°stanbul'da cumartesi iptal edilen karÅŸÄ±laÅŸmalar ile Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanan arasÄ±nda pek fark yok... Buzsa buz, karsa kar her ÅŸey vardÄ±... BeÅŸ cm fazla kar olmasÄ± pek de Ã¶nemli deÄŸil...Â Â Oynatmak istenirse 100 tane adam tutulur, zemin 10 dakikada bir temizlenir olur biter... Ama o maÃ§tan ne zevk alÄ±nÄ±r? HiÃ§! Zoraki oynanmÄ±ÅŸ olur! DiÄŸer taraftan bÃ¶yle bir koÅŸulda karar hakeme bÄ±rakÄ±lÄ±rsa, geniÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmediÄŸi ortaya Ã§Ä±kar... Her aÃ§Ä±dan dÃ¼ÅŸÃ¼nmek gerekiyor... TaraftarÄ±n can gÃ¼venliÄŸini kim dikkate alacak? Ben mi? T.F.F. ne iÅŸ yapÄ±yor? DÃ¼n oynanan Galatasaray - Gaziantepspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndaki Ã§eliÅŸki... Bir tarafta T.F.F. topu hakemine Ã§oktan atmÄ±ÅŸ, "oynansa iyi olur" der gibilerinden fakat aÃ§Ä±k seÃ§ik maÃ§Ä±n oynanmasÄ±nÄ± istiyor... DiÄŸer tarafta Ä°stanbul Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ vatandaÅŸÄ±na "mecbur kalmadÄ±kÃ§a sokaÄŸa Ã§Ä±kmayÄ±n" uyarÄ±sÄ± yapÄ±yor... Ä°ki kurumda karar mercii... Belediye BaÅŸkanÄ± "mecbur deÄŸilsen evinde otur" diyorâ€¦ T.F.F. hakemine "oynatÄ±lacaksa oynat"... Kendini mecbur hissedip Belediye BaÅŸkanÄ±nÄ± dinlemeyen, maÃ§a giden taraftarÄ±n baÅŸÄ±na bir iÅŸ gelse... Allah korusun(!) demekten baÅŸka ne yapabiliriz? HiÃ§ bir ÅŸey! Unutmamak gerekiyor... "Futbol sadece futbol deÄŸildir" demekle futbol yÃ¶netilemez...Â Â Â Onu biliyoruz, icraat gÃ¶relim? Ä°llaki topun sekip sekmediÄŸini gÃ¶rÃ¼nce mi karar verilmeli? Her ÅŸey ortadayken T.F.F. neden alacaÄŸÄ± kararlarÄ± geciktiriyor?Â Â Â Â Â Â Â Â Ã‡ok basit. Futbol oynanmasÄ±na engel bir hava var... Erteleyin... Ã‡ok mu yoÄŸun bir maÃ§ trafiÄŸimiz var? DÃ¼n Aytekin Durmaz, dur-kalk oynatÄ±rÄ±m dedi... OynattÄ±! Ne keyif aldÄ±nÄ±z? Lapa lapa yaÄŸan karÄ±n, kararlarÄ± etkilediÄŸini, futbolu baltalÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼dÃ¼kle beraber mi gÃ¶rmemiz gerekiyor? Sonra Ã§Ä±kÄ±p futbolumuzun marka deÄŸerinden bahsediyorsunuzâ€¦ Hadi geÃ§tik diyelim... Sevgili Durmaz, Ahmet ArÄ±'yÄ± atacak Ã¶zveriyi gÃ¶sterdin... YardÄ±mcÄ± hakemin seni uyardÄ±... Peki, rakibini son adamken dÃ¼ÅŸÃ¼ren Lucas Neill'Ä± neden atamadÄ±n? GÃ¶zÃ¼ne kar mÄ± kaÃ§tÄ±? YardÄ±mcÄ± hakeminin koÅŸarken ayaÄŸÄ± mÄ± kaydÄ±? Art niyet aramayÄ±n diyeceksin... Oldu. AramayalÄ±m... Kar yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± kar mÄ± kapattÄ± diyelim? Diyelim demesine Aytekin Hoca, ama maÃ§Ä± sen oynattÄ±nâ€¦ OynatmasaydÄ±n? Ters bir top olur, pozisyon kaÃ§Ä±rÄ±rÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmedin mi? DÃ¼ÅŸÃ¼neceksin Aytekin Hoca, top sekti iÅŸ bitti deÄŸil... Bak baÅŸÄ±na ne iÅŸler aÃ§tÄ±n... KÃ¶tÃ¼ maÃ§ yÃ¶nettiÄŸin yetmedi, bir de Galatasaray'a 3 puan hediye ettin... Kimse rahatsÄ±z olur mu? Olmaz... SonuÃ§ta Galatasaray kazandÄ±! Kaybetseydi. YaÄŸan kar T.F.F.â€™nun Ã¼zerine Ã§Ä±ÄŸ gibi dÃ¼ÅŸerdiâ€¦ Åžimdi mi? Gelecek tepki kartopu etkisi yaratmazâ€¦ Erman Hoca'da yok... ArtÄ±k rahat rahat oynatabilirsiniz maÃ§larÄ±nÄ±zÄ±... Ä°leri-geri... "Oynat UÄŸurcum", oynat bu dÃ¼zende oynatmayan bir sen kaldÄ±n, sen de oynatâ€¦Â Â Â Â Â Â