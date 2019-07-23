Aslan Burcu - Özellikler
"Aslan Burcu - Özellikler"
Aslan Takım Yıldızı (Astronomi)
Aslan takım yıldızının kalbinde 29° Aslanda bulunan Regel ya da Regulus vardır. Bu takımyıldız kümesinin birinci dekanında Hydra, ortada Crater, üçüncü dekanda ise Corvus yani Büyük Karga bulunur.
Sabit yıldızlardan, Algarab da Aslan takımyıldızında yer alır.
Mitoloji
Aslan burcu, Yunan Mitolojisi'nde, Pontos'un, Orthos köpeğiyle birleşmesinden meydana gelen canavarlardan biri olan Nemeia aslanı ile özdeşleştirilir.
Hesiodos'a göre, Hera tarafından beslenen bu aslan, vahşetiyle ünlüdür.
Herakles'in tamamladığı on iki işin biri de, bu aslanın öldürülmesidir. Herakles, onu okları ve topuzuyla öldüremeyeceğini anlayınca, kolları arasına sıkıştırarak elleri ile boğduktan sonra, postunu yüzerek kendine zırh yapar.
Sembol
Bu burcun işareti, aslanın yelesini ve kuyruğunu gösterir, sembolik olarak 'hayvanlar kralı'nın gücü, kükremesi, kraliyet davranışları Aslan tipi ile özdeşleştirilir.
Hiyeroglif'te aslan, şiddet ve gazabın sembolü olarak kullanılmıştır.
Leonitika olarak bilinen festivaller ve kurban verme törenleri, Güneş'in Aslan burcuna girmesi onuruna, bu devrede düzenlenmekte, ayinleri gerçekleştiren rahiplere de Leones denilmektedir.
Persliler tarafından kutlanan bu törenlere Mitra adı verilir.
Yaşam
Aslan aşamasında birey çocukluğun tamamlanmasından sonra, ailenin sağladığı güvenlik duygusunun kazandırdığı motivasyonla dışarı açılmaya başlar. Aile ortamında kazandığı, geliştirdiği kişisel özelliklerini dış dünyaya göstermeye başlar. Bunun da ilk dışa vurumları oyunlar ile olur.
Evde izole bir şekilde kendi kendine oyun oynayan çocuk bu aşamada artık paylaşabileceği, kendine eşlik edebilecek arkadaşlar edinir. Oyunlarla birlikte belirli düzeyde ilişkiler ve kuralların konması aşamasına gelinir.
Bu dönemde bazı oyunların daha gözde olması, daha çok sevilmesi söz konusudur. Çünkü, çocuk belli oyunlarda kendini, benliğini daha rahat ortaya koyup ve daha rahat yansıtabilir. Bu da belli oyunların belli arkadaşlarla oynanmasının tercih edilmesine ve insanlar arasında severek, tercih yapma ve karşılıklı etkileşimler yaşama şansının doğmasına sebep olur.
Bu arada, kimi çocuklar sadece kendi koydukları kurallarla oyun oynamak isterken, kimileri de diğerlerinin koyduğu kurallara uymaya razı olabilirler.