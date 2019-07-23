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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Aslan>Aslan Burcu - Özellikler
Aslan

Aslan Burcu - Özellikler

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"Aslan Burcu - Özellikler"

Aslan Takım Yıldızı (Astronomi)

Aslan takım yıldızının kalbinde 29° Aslanda bulunan Regel ya da Regulus vardır. Bu takımyıldız kümesinin birinci dekanında Hydra, ortada Crater, üçüncü dekanda ise Corvus yani Büyük Karga bulunur.

Sabit yıldızlardan, Algarab da Aslan takımyıldızında yer alır.

Mitoloji

Aslan burcu, Yunan Mitolojisi'nde, Pontos'un, Orthos köpeğiyle birleşmesinden meydana gelen canavarlardan biri olan Nemeia aslanı ile özdeşleştirilir.

Hesiodos'a göre, Hera tarafından beslenen bu aslan, vahşetiyle ünlüdür.

Herakles'in tamamladığı on iki işin biri de, bu aslanın öldürülmesidir. Herakles, onu okları ve topuzuyla öldüremeyeceğini anlayınca, kolları arasına sıkıştırarak elleri ile boğduktan sonra, postunu yüzerek kendine zırh yapar.

Sembol

Bu burcun işareti, aslanın yelesini ve kuyruğunu gösterir, sembolik olarak 'hayvanlar kralı'nın gücü, kükremesi, kraliyet davranışları Aslan tipi ile özdeşleştirilir.

Hiyeroglif'te aslan, şiddet ve gazabın sembolü olarak kullanılmıştır.

Leonitika olarak bilinen festivaller ve kurban verme törenleri, Güneş'in Aslan burcuna girmesi onuruna, bu devrede düzenlenmekte, ayinleri gerçekleştiren rahiplere de Leones denilmektedir.

Persliler tarafından kutlanan bu törenlere Mitra adı verilir.

Yaşam

Aslan aşamasında birey çocukluğun tamamlanmasından sonra, ailenin sağladığı güvenlik duygusunun kazandırdığı motivasyonla dışarı açılmaya başlar. Aile ortamında kazandığı, geliştirdiği kişisel özelliklerini dış dünyaya göstermeye başlar. Bunun da ilk dışa vurumları oyunlar ile olur.

Evde izole bir şekilde kendi kendine oyun oynayan çocuk bu aşamada artık paylaşabileceği, kendine eşlik edebilecek arkadaşlar edinir. Oyunlarla birlikte belirli düzeyde ilişkiler ve kuralların konması aşamasına gelinir.

Bu dönemde bazı oyunların daha gözde olması, daha çok sevilmesi söz konusudur. Çünkü, çocuk belli oyunlarda kendini, benliğini daha rahat ortaya koyup ve daha rahat yansıtabilir. Bu da belli oyunların belli arkadaşlarla oynanmasının tercih edilmesine ve insanlar arasında severek, tercih yapma ve karşılıklı etkileşimler yaşama şansının doğmasına sebep olur.

Bu arada, kimi çocuklar sadece kendi koydukları kurallarla oyun oynamak isterken, kimileri de diğerlerinin koyduğu kurallara uymaya razı olabilirler.

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