Aslan Ailem 17. bölüm fragmanında Aslan Ailesi hazırlıklara başlıyor

Aslan Ailem dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında oldukça ilginç dakikalar yer alacak. Yeni bölümde Burcu ve Murat sanki kendileri evleniyormuş gibi heyecan yaşayıp, hayaller kurarken ailenin mutluluğu Pelin’in annesi Suzan’ın ani gelişi ile bozulur. İşte, Aslan Ailem yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aslan Ailesi, kameralar önünde birbirlerini sevdiklerini açıklayan Umut ve Pelin için hazırlık yapmaya başlar. Bu defa her şey usulüne uygun yapılacaktır.



Burcu ve Murat sanki kendileri evleniyormuş gibi heyecan yaşayıp, hayaller kurarken ailenin mutluluğu Pelin’in annesi Suzan’ın ani gelişi ile bozulur. Sosyetik bir kadın olan Suzan, kızının evli olduğundan habersizdir.



Aslan Ailesi çocukların mutluluğu için Suzan’a sosyetikmiş gibi numara yaparken bu konuda danışmanları Burcu olacaktır.



Ece’nin de olaylara dahil olmasıyla işler iyice çığırından çıkarken Murat ve Burcu giderek birbirlerine daha da yakınlaşmaya başlarlar.