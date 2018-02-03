Aslan Ailem 16. bölüm fragmanında çiftliğin yeni sahipleri belli oluyor

Aslan Ailem dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla keyifli dakikalar yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde birlikte yaşamayı beceremeyen Hatice ve Burcu’ya ders vermeye kararlı olan Murat evi ikiye böler. İşte, Aslan Ailem yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Burcu ve Hatice çiftliğin yeni sahipleridir artık. Fakat bu durum yeni bir karışıklığa sebep olur. Birlikte yaşamayı beceremeyen Hatice ve Burcu’ya ders vermeye kararlı olan Murat evi ikiye böler. Bu durumdan en fazla muzdarip olan Gayret, çareyi Sevgi’nin evine kaçmakta bulacak ancak orada büyük bir sürprizle karşılaşacaktır. Hatice ve Burcu çiftlikte nasıl yaşayacaklarıyla ilgili kural ve yasaları belirlerken Mutlu’dan şahitlik etmesini ve telefona kaydetmesini isterler. Fakat çekilen görüntülerin başka kayıtlarla karışması Mutlu ve Rıfkı cephesinde bambaşka bir maceranın başlamasına sebep olur. Gelişen olayların sonunda kabak Hatice ve Burcu’nun başına patlayacaktır. Çıkan büyük kriz Murat’ın bile üstesinden gelemeyeceği bir boyuta gelecektir.