Aslan Ailem 15. bölüm fragmanında çiftlik sahibini buluyor

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyicilerine oldukça eğlenceli dakikalar yaşatan dizi Aslan Ailem yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde Aslan çiftliği sonunda sahibini buluyor. Sonuç; hem Aslan Ailesi hem de Burcu için sürpriz oluyor. İşte, Aslan Ailem 15. bölüm fragmanı.

Aslan çiftliği sonunda sahibini bulur. Sonuç; hem Aslan Ailesi hem de Burcu için sürpriz olur. Durumu kabullenemeyen Hatice depresyona girer. Onu eski haline getirmek de aileye düşer. Sevgi’nin kesin tedavi diyerek Hatice’ye uyguladığı yöntem aileyi yeni bir maceraya sokar.



Çiftlikle ilgili ortaya çıkan yeni durumu kabullenmeye çalışan Burcu, babasıyla ilgili gizemli bir telefon alır. Babasına kavuşmak için harekete geçen Burcu’nun yolu, yine Murat’la kesişir. Bu arada zaman da gittikçe daralmaktadır...