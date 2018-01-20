Aslan Ailem 14. bölüm fragmanında sözleşmeyi ilk kim bulacak?

Ekranların herkes tarafından büyük bir keyifle takip edilen dizisi Aslan Ailem yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Aslan Ailem yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. İşte, Aslan Ailem yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çiftliğin Burcu’ya ait olduğunu ispat eden sözleşme, tesadüf eseri Gayret’in eline geçer. Tüm aileyi ve Burcu’yu alarma geçiren bu olay, Gayret’in sözleşmeyle birlikte hafızasını da kaybetmesiyle daha karmaşık hale gelir. Herkes Gayret’in hafızasını yerine getirmek için seferber olur.



Burcu’nun ve ailesinin baskısı altında bunalan Gayret aradığı huzuru Sevgi’de bulacaktır. Sevgi Gayret’le evlenme hayallerine kavuşmak üzeredir.



Ailesi ile Burcu arasında kalan Murat ne yapacak?



Sözleşmeyi ilk kim bulacak?



Çiftlik kimin olacak? Soruların cevabı, sorunları çözmeye yetmeyecek, Burcu ve Aslan Ailesi arasında yepyeni bir dönem başlayacaktır şimdi!