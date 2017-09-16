Asla ve asla kabul edilmez

Yıldırım, Ankara’da HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine saldırıyla ilgili şöyle konuştu: “Bu ülkede her vatandaşın istediği yerde yaşamaya ve istediği yere defnedilmeye hakkı vardır. Dolayısıyla bu cenazenin defniyle ilgili yaşanan olay asla ve asla kabul edilemez. Kendini bilmez birkaç kişinin ortaya koyduğu bir provokasyondur. Tabii ki bu işin sorumluları kimse bulunacak, gereği yapılacak. Burada kimsenin tereddüdü olmasın. Birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya, bizi birbirimize düşürmeye çalışan tahriklere ve provokasyonlara asla ve asla müsamaha göstermeyiz.



YARGININ İŞİDİR

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in gözaltına alınması) Sayın Kılıçdaroğlu’nun yorumuna yorum getirme ihtiyacı duymuyorum. Bu yargının bir işidir. Tabiatı ile dosya içeriği nedir, neyle suçlanıyor, bunu bilmediğimiz için burada daha fazla değerlendirme yapmak doğru olmaz. Ümit ederim gerekli yasal işlemler sonucu isabetli karar verilmiş olur.



Türkiye olarak sayın Mesut Barzani’ye dostça çağrı yapıyoruz. Hâlâ vakit varken bu yanlıştan dönün. Aksi halde bölgede zaten büyük sorunlar var. Bunlar ortadayken yeni sorun alanı oluşturmak en başta orada yaşayan Kürt kardeşlerimize en büyük zararı verir. Bir akıl tutulması yaşanırsa, Türkiye’nin atacağı adımlar bellidir.”