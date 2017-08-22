'Asla izin vermeyiz, gayret edenlere her tarafı mezar ederiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu buluşmamızı ülkemizdeki tüm muhtarlarımızla kucaklaşıncaya kadar devam ettireceğiz. Muhtarlarımızın hem mahallelerindeki hem de kurumlar nezdindeki itibarlarının zaten olması gereken seviyeye çıktığı haberlerini alıyorum.

Sandıktan başarı ile çıkmak her babayiğidin harcı değildir. Seçimle göreve gelenlerden bazıları ile anlaşamıyor olabiliriz. Milletimize bunu anlatıp izah ederiz. Yeni yapılmakta olan binamızda aynı anda 2 bin kişiye hitap etme, ikramımızı yapma imkanımız olacak. Çok daha seri bir şekilde bu toplantılarımızı devam ettireceğiz.

Türkiye'nin son 16 yılı hiçbirimiz için kolay geçmedi. İlk sınavımızı 2002 yılında, partimin iktidar olduğu, şahsımın yer alamadığı garip durumda verdik.

İktidarımızın ilk ayında OHAL'i kaldırdık. Maalesef bölge teröre çok daha farklı bir şekilde tanışma noktasında yol verdi. Şu andaki OHAL'in en önemli özelliği terör örgütlerini defetmek, onları inlerinden bulup çıkarıp gömmektir. Çünkü benim Güneydoğu'daki, Doğu'daki halkım, ülkemdeki halkım huzura kavuşmadıkça biz sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız. Benim muhtarlarım kaçırılıyor, öldürülüyorsa biz görevimizi getirmiş olamayız. O yüzden OHAL'le birlikte bölgeyi huzura erdirene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

'ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Biz ülkemiz ve milletimiz için çalışırken FETÖ ihanet çetesinin ordu içindeki mensupları bir darbe girişiminde bulundu. Hemen ardından da Suriye'de kurulmak istenen terör devletinin önünü kesecek hamlemizi yaparak Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdik. Terör örgütü PYD/YPG'ye sözde devlet kurdurmayız, kurdurmayacağız. Bazıları Kürt devleti diyorlar, benim Kürt kardeşlerim inanıyorum ki, Suriye'nin kuzeyinde böyle bir oluşuma asla fırsat vermeyecektir. Suriye'de başka bir devlete asla izin vermeyeceğiz. Bizler 80 milyon tek devletiz. Bu vatanı bölmeyi gayret edenlere biz her tarafı mezar ederiz. Şu anda Suriye'nin kuzeyinde, 2000 kilometrekarelik alan bizim kontrolümüzdedir.

Cerablus'a, Rai'ye, El Bab'a indik. Oradaki 2000 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık. Hedefleri Akdeniz'e ulaşmaktı. Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Gabar'da ne yapıyorsak her yerde bunları nerede görürsek aynısını yapmaya devam edeceğiz.

'SEN ATATÜRK'ÜN ATLETLE RESİM ÇEKTİRDİĞİNİ GÖRDÜN MÜ'

Rize’de havalimanı yapıyoruz. Çıktılar “istemezük” dediler. Kim bunlar komünistler, komünistler. Bu sol zihniyet, komünistler hiçbir zaman vatansever değildirler. İşte sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi. Arada sıra karavana oturuyor. Atletle yemek yiyor. Bugün de baktım ki bir gazete manşet atmış vatandaş filanca. Bu benim vatandaşıma hakarettir. Benim vatandaşım, hele hele ana muhalefetin başında olacak. Çağıracak gazeteciyi gel benim bu fotoğrafımı çek ondan sonra da ben Attaürkü2n partisinin başındayım. Sen Atatürk’ü böyle atletle yemek yerken resim çektirdiğine şahit oldun mu? Böyle bir şey var mı?

Yani bunlar trajikomik görüntüler. Onlar şimdi tabi bu görüntülerle zavallı hale düşüyorlar.