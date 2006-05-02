Aşklarını gizli yaşıyorlar

Eşi İrem Tuncalı’dan, ortağı Ari Duek’le yasak aşk yaşadığını öğrenir öğrenmez boşanan Emre Muratoğlu, Neslihan Yavuzcan’la yeni bir aşka yelken açtı.
Eşinden boşanırken üçüz bebeklerin velayetini de kendisi alan ve yeni bir hayat kuran Emre Bey ile genç mankenin arkadaşlığı daha çok yeni... Bu yüzden şimdilik birlikte görülmek istemiyorlar. Genellikle Muratoğlu’nun Etiler-MayaPark’daki evinde buluşuyor, Mayadrom’da film izlemeye gidiyor, yemek yemek için yine evin yolunu tutuyorlar.
Almanya’da çalacak
Kerem Görsev Trio, 14 Mayıs’ta Stuttgart’daki Neuss Schloss’da (Yeni Saray) bir konser verecek. Stuttgart’da her sene yapılan "Türksiches Festival"e geçen sene "Meeting Point" projesi ile katılan Görsev, yoğun istek üzerine bu sene de yeni projesi "Orange Juice" ile sahnede olacak.
Sevgi Evi yararına sergi
Resim çalışmalarına Paris ve Ankara’daki atölyelerinde devam eden Hikmet Çetinkaya, 41’inci kişisel sergisini bugün Toprak Sanat Galerisi’nde açıyor. Elde edilecek gelirin bir kısmının Devlet Bakanı Nimet Çubukçu himayesindeki "Sevgi Evi" projesine aktarılacağı sergi, 2 Haziran tarihine kadar açık kalacak.
Joyfull zinciri uzuyor
İlki dört yıl önce Neşe Erberk tarafından kurulan Joyfull House Yetenek Geliştirme Merkezi zincirine önceki gün bir yeni halka daha eklendi. Erberk yeni şubesini İstanbul-Florya’da açtı. Hülya Başar adlı genç girişimci tarafından finanse edilen merkezin açılışına Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in eşi Meltem Ünal Erzen de katıldı. Neşe Erberk’in üçüzleri Alin, Selin ve Lara ise açılışın gözdesiydi.
Defile gibi yaz daveti
Yaza merhaba davetlerinin ilki geçtiğimiz hafta Teşvikiye’deki Tuus Restaurant’da verildi. Zerrin-Geray Bilimer çiftinin verdiği 200 kişilik davet, kadın konukların yeni sezon giysi ve aksesuvarlarını sergiledikleri bir defileye dönüştü. Kadınların ünlü moda evlerine ait elbiseleriyle gövde gösterisi yaptıkları gecede, serviste yaşanan ufak aksamalar bile konukların keyfini kaçırmaya yetmedi.
Kahve içerken inceleyin
Tasarım ve dekorasyon dünyasındaki son trend olan "duvar ressamlığı"nı, ressam Yiğit Yazıcı da Bebek Starbucks mağazasında sergiledi. Starbucks Coffee Bebek mağazasının duvarlarını artık Yazıcı’nın 3 farklı renkteki duvar resmi uygulaması süslüyor.
Ultra lüks deniz seferi
Geçen yıl yapılan ihale sonucunda satın alınan Samsun ve Ankara isimli iki gemi, Deniz Cruise and Ferry Lines tarafından İstanbul ve İzmir arasındaki deniz ulaşımında ilk özel hat olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Ege ve Akdeniz’e araçları ile gitmek isteyen yolcular için farklı bir alternatif sunacak olan Deniz Cruise and Ferry Lines, beş yıldızlı otel konforunu aratmayacak düzeyde bakımdan geçirilen gemileri ile, yolculara hem konforlu, hem de rahat bir yolculuk imkanı sunacak. Gemilerde de disco, bar, çocuk kulübü, fitness center, yüzme havuzu, kuaför ve business center bulunuyor. 220 araç ve 575 kişi ağırlayabilme kapasitesine sahip olan gemilerin her birinde 26’sı suite olan, toplam 169 kabin, 110 pullman koltuk var.
Amerika yaramış
Neslihan Taki, bir aydır Amerika’da yaşayan oğlu Erol Derviş’in yanındaydı... Amerika’ya ikinci eşi Mete Taki ile birlikte giden Neslihan Hanım, bir ayın sonunda Türkiye’ye döndü. Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen Taki çifti, vakit kaybetmeden de dost davetlerinde kendilerini göstermeye başladı. Bu arada Taki’nin yüz hatları, yurt dışında küçük bir operasyon geçirdiği iddialarının ortaya atılmasına yol açtı.
Bodrum’da dükkan açıyor
Nesligül Aksoy da sonunda Bilgün Dereli ve Şebnem Çapa gibi takı işine merak sardı. Üstelik hobi olarak başladığı bu işi ticarete dökmeye bile karar verdi. Bunun için Bodrum-Türkbükü’nde dükkan kiralayan Nesligül Hanım, bu yaz kendi tasarladığı takıları o dükkanda satışa sunacakmış.
Vizon Show klasiği
Vizon Show, önceki gün Hilton Convention Center’da başladı. Medya sponsorluğunu Fashion TV’nin üstlendiği gecede, Neslihan Yargıcı’dan Cemil İpekçi’ye birçok modacı da düzenledikleri defilelerle koleksiyonlarını sergiledi. Koreografisini Uğurkan Erez’in yaptığı, Ece Gürsel, Pınar Tezcan, Fatoş Seğmen ve Atilla Saral’ın görev aldığı defilelerde, iç giyim koleksiyonlarını ise Romanyalı mankenler tanıttı. Vizon Show’u izlemeye gelenler arasında Yıldırım Mayruk, Erkan Özerman, Hıncal Uluç ve Turgut Toplusoy da vardı.
Aşklarını gizli yaşıyorlar
Eşi İrem Tuncalı’dan, ortağı Ari Duek’le yasak aşk yaşadığını öğrenir öğrenmez boşanan Emre Muratoğlu, Neslihan Yavuzcan’la yeni bir aşka yelken açtı.
Eşinden boşanırken üçüz bebeklerin velayetini de kendisi alan ve yeni bir hayat kuran Emre Bey ile genç mankenin arkadaşlığı daha çok yeni... Bu yüzden şimdilik birlikte görülmek istemiyorlar. Genellikle Muratoğlu’nun Etiler-MayaPark’daki evinde buluşuyor, Mayadrom’da film izlemeye gidiyor, yemek yemek için yine evin yolunu tutuyorlar.
Almanya’da çalacak
Kerem Görsev Trio, 14 Mayıs’ta Stuttgart’daki Neuss Schloss’da (Yeni Saray) bir konser verecek. Stuttgart’da her sene yapılan "Türksiches Festival"e geçen sene "Meeting Point" projesi ile katılan Görsev, yoğun istek üzerine bu sene de yeni projesi "Orange Juice" ile sahnede olacak.
Sevgi Evi yararına sergi
Resim çalışmalarına Paris ve Ankara’daki atölyelerinde devam eden Hikmet Çetinkaya, 41’inci kişisel sergisini bugün Toprak Sanat Galerisi’nde açıyor. Elde edilecek gelirin bir kısmının Devlet Bakanı Nimet Çubukçu himayesindeki "Sevgi Evi" projesine aktarılacağı sergi, 2 Haziran tarihine kadar açık kalacak.
Joyfull zinciri uzuyor
İlki dört yıl önce Neşe Erberk tarafından kurulan Joyfull House Yetenek Geliştirme Merkezi zincirine önceki gün bir yeni halka daha eklendi. Erberk yeni şubesini İstanbul-Florya’da açtı. Hülya Başar adlı genç girişimci tarafından finanse edilen merkezin açılışına Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in eşi Meltem Ünal Erzen de katıldı. Neşe Erberk’in üçüzleri Alin, Selin ve Lara ise açılışın gözdesiydi.
Defile gibi yaz daveti
Yaza merhaba davetlerinin ilki geçtiğimiz hafta Teşvikiye’deki Tuus Restaurant’da verildi. Zerrin-Geray Bilimer çiftinin verdiği 200 kişilik davet, kadın konukların yeni sezon giysi ve aksesuvarlarını sergiledikleri bir defileye dönüştü. Kadınların ünlü moda evlerine ait elbiseleriyle gövde gösterisi yaptıkları gecede, serviste yaşanan ufak aksamalar bile konukların keyfini kaçırmaya yetmedi.
Kahve içerken inceleyin
Tasarım ve dekorasyon dünyasındaki son trend olan "duvar ressamlığı"nı, ressam Yiğit Yazıcı da Bebek Starbucks mağazasında sergiledi. Starbucks Coffee Bebek mağazasının duvarlarını artık Yazıcı’nın 3 farklı renkteki duvar resmi uygulaması süslüyor.
Ultra lüks deniz seferi
Geçen yıl yapılan ihale sonucunda satın alınan Samsun ve Ankara isimli iki gemi, Deniz Cruise and Ferry Lines tarafından İstanbul ve İzmir arasındaki deniz ulaşımında ilk özel hat olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Ege ve Akdeniz’e araçları ile gitmek isteyen yolcular için farklı bir alternatif sunacak olan Deniz Cruise and Ferry Lines, beş yıldızlı otel konforunu aratmayacak düzeyde bakımdan geçirilen gemileri ile, yolculara hem konforlu, hem de rahat bir yolculuk imkanı sunacak. Gemilerde de disco, bar, çocuk kulübü, fitness center, yüzme havuzu, kuaför ve business center bulunuyor. 220 araç ve 575 kişi ağırlayabilme kapasitesine sahip olan gemilerin her birinde 26’sı suite olan, toplam 169 kabin, 110 pullman koltuk var.
Amerika yaramış
Neslihan Taki, bir aydır Amerika’da yaşayan oğlu Erol Derviş’in yanındaydı... Amerika’ya ikinci eşi Mete Taki ile birlikte giden Neslihan Hanım, bir ayın sonunda Türkiye’ye döndü. Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen Taki çifti, vakit kaybetmeden de dost davetlerinde kendilerini göstermeye başladı. Bu arada Taki’nin yüz hatları, yurt dışında küçük bir operasyon geçirdiği iddialarının ortaya atılmasına yol açtı.
Bodrum’da dükkan açıyor
Nesligül Aksoy da sonunda Bilgün Dereli ve Şebnem Çapa gibi takı işine merak sardı. Üstelik hobi olarak başladığı bu işi ticarete dökmeye bile karar verdi. Bunun için Bodrum-Türkbükü’nde dükkan kiralayan Nesligül Hanım, bu yaz kendi tasarladığı takıları o dükkanda satışa sunacakmış.
Vizon Show klasiği
Vizon Show, önceki gün Hilton Convention Center’da başladı. Medya sponsorluğunu Fashion TV’nin üstlendiği gecede, Neslihan Yargıcı’dan Cemil İpekçi’ye birçok modacı da düzenledikleri defilelerle koleksiyonlarını sergiledi. Koreografisini Uğurkan Erez’in yaptığı, Ece Gürsel, Pınar Tezcan, Fatoş Seğmen ve Atilla Saral’ın görev aldığı defilelerde, iç giyim koleksiyonlarını ise Romanyalı mankenler tanıttı. Vizon Show’u izlemeye gelenler arasında Yıldırım Mayruk, Erkan Özerman, Hıncal Uluç ve Turgut Toplusoy da vardı.