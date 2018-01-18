 Aşkları film oluyor

Önümüzdeki mayıs ayında evlenecekleri açıklanan Prens Harry ve Meghan Markle'ın aşkı TV filmi oluyor. Lifetime adlı yapım şirketi dünyanın en gözde bekar erkeği olarak tanınan Prens Harry ile onun kalbini çalan Amerikalı oyuncunun aşkını film haline getireceklerini açıkladı. Çiftin düğününden önce çekilecek filmin yine düğünden önce gösterilmesi planlanıyor.

Filmin adının Harry& Meghan The Royal Love Story (Harry ve Meghan: Kraliyet Aşk Öyküsü) olması planlanıyor. Yönetmen koltuğunda ise Menhaj Huda oturacak.

Aynı şirket daha önce de Prens Wililam ile Kate Middleton'ın aşkını film haline getirmişti. Film, çiftin düğününden birkaç gün sonra ekrana gelmişti.

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