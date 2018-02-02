Aşkını kendine bile itiraf edemiyor

◊ Yeni projeniz “Gülizar” hayırlı olsun. Neydi bu projede sizi çeken?

- Hem hikayenin sıcaklığı ve anlatılış biçimi, hem oynadığım Fettah karakterinin ilginçliği hem de Çağan Irmak gibi önemli bir yönetmenle çalışma fırsatı bir araya geldi. Ben de hiç tereddütsüz bu güzel ekibe dahil oldum.

◊ Siz dizide Fettah karakterini canlandırıyorsunuz. Bize biraz ondan bahseder misiniz?

- Fettah için söyleyebileceğim ilk şey, çok içten bir karakter... Yani hem duygusal, hem esprili, dediğini yapan, güvenilir... Çocukluğundan beri Gülizar’in en büyük destekçisi; beraber hayal kurmuşlar, müzik yapmışlar. Yani hiç yalnız bırakmamış onu. Gülizar’a çok bağlı. Tabii bir de içten içe yaşadığı, kendine bile itiraf edemediği bir aşk besliyor ona...

İLK SET GÜNÜNDE DEĞERLİ BİR İLETİŞİM KURULDU

◊ Fettah’ta kendinizden neler buldunuz ya da Fettah’a kendinizden neler kattınız?

- Fettah’a kendimi hem yakın hem de uzak hissediyorum, bu da karakteri daha çok merak etmemi sağlıyor. Aslında benden uzak, merak ettiğim karakterleri oynamayı daha çok seviyorum. Kendimde daha çok şey keşfetmemi sağlıyorlar çünkü. Oynadıkça, karakterle zaman geçirdikçe daha çok belirginleşecek birbirimize kattıklarımız.

◊ Son derece güçlü bir kadrosu var “Gülizar”ın. Ekip ile iletişiminiz nasıl? Set, keyifli geçiyor mu?

- İzmir’deki ilk set günümüz bittiğinde, sanki yıllardır beraber çalışıyormuşuz da yeni bir diziye başlamışız gibi hissettim. İlk günden çok değerli bir iletişim kuruldu. Çok değerli bir yönetmenimiz, ekibimiz ve yine birbirinden değerli oyuncularımız var. Bu yüzden de kendimi çok şanslı hissediyorum.

“BIKMAM” DERSEM BÜYÜK KONUŞMUŞ OLURUM

◊ Tiyatro, sinema ve dizi tecrübesine sahip başarılı bir oyuncusunuz. Tiyatro sahnesinde bıkmadan canlandırabilirim dediğiniz bir karakter var mı?

- Bıkmadan canlan-dırabilirim dediğim bir karakter yok. Çünkü insan değişiyor. Yaşadığı coğrafyanın siyasi ve toplumsal gelişmelerinden kendi dünyasındaki duygu değişimlere kadar pek çok farklı etkenden dolayı aynı kalmanız mümkün değil. O yüzden bugün “bıkmam” dersem büyük konuşmuş olurum. Fakat Dostoyesvki’nin “Suç ve Ceza” romanının baş karakteri Raskolnikov’u oynamayı çok istiyorum.

◊ Son olarak Gülizar izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Şarkı söylesinler, türkü söylesinler. Hep bir ağızdan ya da tek başına fark etmez... Umarım Gülizar’ın hayallerinin peşinden gitmesi, yeniden hayal kurmamıza vesile olur.

DENGEYi TUTTURAMIYORUM

◊ Tiyatro D 22 nasıl gidiyor?

- Güzel bir yolculuğumuz var D22 ekibi olarak. Artık daha kalabalığız. Bu yıl Altıdan Sonra Tiyatro ile ortak projemiz olan “Hayvan Çiftliği”ni oynuyoruz.



◊ Fanatik Beşiktaşlısınız. Ligi istediğiniz gibi takip edebiliyor musunuz?

- Evet, hem Türkiye Ligi’ni hem de Şampiyonlar Ligi’ni takip edebiliyorum. Bu yıl iç sahadaki neredeyse bütün maçlara gittim. Beşiktaşlılık kültürü ile büyüdüm, sevinmek için sevmediğimizi öğrendiğim yerdir Beşiktaş.



◊ Hoşunuza gitmeyen bir davranışa maruz kaldığınızda, bunu dile getirir misiniz yoksa alttan mı alırsınız?

- Yanıtı yer yer değişebilen bir durum bu. Bazen alttan almanız gerekir, bazen de direkt söylemeniz... Ama merak ettiğiniz asıl şey “bu dengeyi tutturabiliyor muyum” ise yok, ben çok tutturabilenlerden değilim.

ÇOK BUNALDIĞIMDA ADAYA KAÇIYORUM

◊ “Asla tahammül edemem” dediğiniz bir şey var mı?

- Kesintisiz mutsuzluk ve umutsuzluk hali.



◊ Yoğun tempodan bunaldığınız zaman neler yaparsınız?

- Genelde adaya gidiyorum. Sessiz sakin olması hoşuma gidiyor, yalnız başıma olmak da beni mutlu ediyor. Ancak sevdikleriyle zaman geçirmek de düşmekten kurtarıyor insanı.