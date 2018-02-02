Aşkını kendine bile itiraf edemiyor

◊ Yeni projeniz “Gülizar” hayırlı olsun. Neydi bu projede sizi çeken?
- Hem hikayenin sıcaklığı ve anlatılış biçimi, hem oynadığım Fettah karakterinin ilginçliği hem de Çağan Irmak gibi önemli bir yönetmenle çalışma fırsatı bir araya geldi. Ben de hiç tereddütsüz bu güzel ekibe dahil oldum.
◊ Siz dizide Fettah karakterini canlandırıyorsunuz. Bize biraz ondan bahseder misiniz?
- Fettah için söyleyebileceğim ilk şey, çok içten bir karakter... Yani hem duygusal, hem esprili, dediğini yapan, güvenilir... Çocukluğundan beri Gülizar’in en büyük destekçisi; beraber hayal kurmuşlar, müzik yapmışlar. Yani hiç yalnız bırakmamış onu. Gülizar’a çok bağlı. Tabii bir de içten içe yaşadığı, kendine bile itiraf edemediği bir aşk besliyor ona...
İLK SET GÜNÜNDE DEĞERLİ BİR İLETİŞİM KURULDU
◊ Fettah’ta kendinizden neler buldunuz ya da Fettah’a kendinizden neler kattınız?
- Fettah’a kendimi hem yakın hem de uzak hissediyorum, bu da karakteri daha çok merak etmemi sağlıyor. Aslında benden uzak, merak ettiğim karakterleri oynamayı daha çok seviyorum. Kendimde daha çok şey keşfetmemi sağlıyorlar çünkü. Oynadıkça, karakterle zaman geçirdikçe daha çok belirginleşecek birbirimize kattıklarımız.
◊ Son derece güçlü bir kadrosu var “Gülizar”ın. Ekip ile iletişiminiz nasıl? Set, keyifli geçiyor mu?
- İzmir’deki ilk set günümüz bittiğinde, sanki yıllardır beraber çalışıyormuşuz da yeni bir diziye başlamışız gibi hissettim. İlk günden çok değerli bir iletişim kuruldu. Çok değerli bir yönetmenimiz, ekibimiz ve yine birbirinden değerli oyuncularımız var. Bu yüzden de kendimi çok şanslı hissediyorum.
“BIKMAM” DERSEM BÜYÜK KONUŞMUŞ OLURUM
◊ Tiyatro, sinema ve dizi tecrübesine sahip başarılı bir oyuncusunuz. Tiyatro sahnesinde bıkmadan canlandırabilirim dediğiniz bir karakter var mı?
- Bıkmadan canlan-dırabilirim dediğim bir karakter yok. Çünkü insan değişiyor. Yaşadığı coğrafyanın siyasi ve toplumsal gelişmelerinden kendi dünyasındaki duygu değişimlere kadar pek çok farklı etkenden dolayı aynı kalmanız mümkün değil. O yüzden bugün “bıkmam” dersem büyük konuşmuş olurum. Fakat Dostoyesvki’nin “Suç ve Ceza” romanının baş karakteri Raskolnikov’u oynamayı çok istiyorum.
◊ Son olarak Gülizar izleyicilerine neler söylemek istersiniz?
- Şarkı söylesinler, türkü söylesinler. Hep bir ağızdan ya da tek başına fark etmez... Umarım Gülizar’ın hayallerinin peşinden gitmesi, yeniden hayal kurmamıza vesile olur.
DENGEYi TUTTURAMIYORUM
◊ Tiyatro D 22 nasıl gidiyor?
- Güzel bir yolculuğumuz var D22 ekibi olarak. Artık daha kalabalığız. Bu yıl Altıdan Sonra Tiyatro ile ortak projemiz olan “Hayvan Çiftliği”ni oynuyoruz.
◊ Fanatik Beşiktaşlısınız. Ligi istediğiniz gibi takip edebiliyor musunuz?
- Evet, hem Türkiye Ligi’ni hem de Şampiyonlar Ligi’ni takip edebiliyorum. Bu yıl iç sahadaki neredeyse bütün maçlara gittim. Beşiktaşlılık kültürü ile büyüdüm, sevinmek için sevmediğimizi öğrendiğim yerdir Beşiktaş.
◊ Hoşunuza gitmeyen bir davranışa maruz kaldığınızda, bunu dile getirir misiniz yoksa alttan mı alırsınız?
- Yanıtı yer yer değişebilen bir durum bu. Bazen alttan almanız gerekir, bazen de direkt söylemeniz... Ama merak ettiğiniz asıl şey “bu dengeyi tutturabiliyor muyum” ise yok, ben çok tutturabilenlerden değilim.
ÇOK BUNALDIĞIMDA ADAYA KAÇIYORUM
◊ “Asla tahammül edemem” dediğiniz bir şey var mı?
- Kesintisiz mutsuzluk ve umutsuzluk hali.
◊ Yoğun tempodan bunaldığınız zaman neler yaparsınız?
- Genelde adaya gidiyorum. Sessiz sakin olması hoşuma gidiyor, yalnız başıma olmak da beni mutlu ediyor. Ancak sevdikleriyle zaman geçirmek de düşmekten kurtarıyor insanı.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün