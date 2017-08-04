Aşkını böyle duyurdu

İş adamı Selim Selimoğlu'yla bir süredir mutlu bir beraberlik sürdüren Bengü, aşkını sosyal medya hesabından Turgut Uyar'ın "Göğe Bakma Durağı" şiiriyle böyle ilan etti.

Bengü'nün aşk dolu gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o şiir :

Göğe Bakma Durağı

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım



Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından



Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından



Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar



Şu aranıp duran korkak ellerimi tut



Bu evleri atla bu evleri de bunları da



Göğe bakalım



Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım



İnecek var deriz otobüs durur ineriz



Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya



Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum



Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun



Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam



Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım



Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda



Beni bırak göğe bakalım



Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım



Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum



Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi



Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor



Seni aldım bu sunturlu yere getirdim



Sayısız penceren vardı bir bir kapattım



Bana dönesin diye bir bir kapattım



Şimdi otobüs gelir biner gideriz



Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç



Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin



Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat



Durma kendini hatırlat



Durma göğe bakalım..

Turgut Uyar